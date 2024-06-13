藍委提修高警消退休所得替代率 銓敘部：財務缺口加大

立法院司法及法制、內政委員會第1次聯席會議今日審查國民黨立委蘇清泉等27人，擬具「警察人員人事條例第35條條文及增訂附表三草案」，根據草案內容，旨在提高警消每月退休所得的所得替代率，最高可至90%。但據銓敘部報告，提高所得替代率，恐使退撫基金財務缺口加大。

蘇清泉等提案，增訂警察人員人事條例第35條第一項第四、五款，旨在提高警消每月退休所得的替代率，且可溯及既往。根據草案內容，警察、消防及海巡人員的每月退休所得，其替代率依條例規定辦理，其服務年資滿15年者，替代率為45%，其後每增加一年，替代率增給2%，最高採計40年，並以90%為上限。於公布施行前退休生效者，應按公布施行時現職同等級人員之待遇標準重新計算每月退休所得；並隨在職同等級人員本（年功）俸之調整而調整。

然而，銓敘部、行政院人事總處、內政部皆持反對意見。根據銓敘部書面報告，現職是用警察條例的警消人員因危勞工作特性，已就在職待遇、撫卹和因公傷亡慰問金等，都有遠較其他公務人員為優的規定，因此平均退休金本就高於一般公職人員。退休者都已非從事危勞工作，單獨再提高退休所得替代率的理由不充分，更擴大兩者退休所得的差距，對有同樣貢獻的公務人員不公平。

銓敘部指出，提案將警消等人員退休所得替代率上限提高至90%或95%，出現比年改前月退休金給付上限75%更高的矛盾現象，退撫基金財務缺口將加大，且與年改政策目標背道而馳。

銓敘部提到，單獨提高警消等人員退休所得替代率，勢必引起人數更眾多的其他公務人員不滿，要求一致比照，導致基金用罄年度將提早數年，衝擊退輔制度合理性，現職人員受到嚴重衝擊。

銓敘部表示，提案溯及適用現已退休警消等人員，估算每年減少挹注基金15億元以上，增加退撫基金財務負擔，也要求現職人員繳費單獨補貼已退休警消等人員，顯不合理。