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波特王爆料中共砸錢邀台灣網紅拍片 綠委憂夾雜統戰訊息

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆呼籲，中國大陸不要想用文化娛樂統戰台灣，不然會得到反效果。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委賴瑞隆呼籲，中國大陸不要想用文化娛樂統戰台灣，不然會得到反效果。圖／聯合報系資料照片

網紅波特王昨（13日）在臉書發文指出，收到可靠消息，推測7月下旬開始陸續會有台灣網紅前往中國旅遊拍片，預計有10組人，背後是中共國務院砸錢要對台灣文化統戰。民進黨立委賴瑞隆表示，中國大陸藝人胡歌來台進行娛樂活動，竟然還要台辦主任陪同，呼籲中國大陸不要想用文化娛樂統戰台灣，不然會得到反效果。

賴瑞隆指出，大陸對台灣文攻武嚇不斷，除了文化娛樂以外，其他統戰手法成效有限，這次胡歌來台還有上海台辦主任陪同，統戰意味非常強烈，這是統戰的一部分；尤其是波特王提到，7月將有多組網紅到大陸拍片，背後由誰出資讓人擔憂，是不是大陸再度啟動文化跟娛樂統戰。

賴瑞隆說，前陣子看到台灣藝人紛紛表態是中國人、支持一中等言論，看得出來大陸加強娛樂統戰力道，嚴重侵害台灣人民權益，呼籲國台辦停止這樣的行為，不要想用文化娛樂統戰台灣，否則會得到反效果。

民進黨立委陳冠廷也表示，大陸透過觀光、娛樂、人文等各種方式遂行統戰，提醒到大陸拍片的網紅，最好不要成為大陸宣傳廣告，夾雜統戰訊息，這是比較令人擔憂的部分。

民進黨 網紅 賴瑞隆

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