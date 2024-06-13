國民黨拋財劃法改革3理由 批民進黨集錢又集權

國民黨推動「財政收支劃分法」修法，被民進黨是自肥北部。國民黨今（13）日表示，民進黨阻止財劃法改革是因為要集錢又集權，不想讓警消有職務加給和加班費、不想讓這些地方有完善的軌道建設、不想讓地方學童有免費營養午餐可以吃。

國民黨指出，財劃法超過25年未修正，民進黨阻擋財劃法改革就是要把錢掌握在中央，想給誰就給誰，不願意做制度的重新分配，不願意處理地方財政困難的問題。過去民進黨推動的前瞻計畫以及疫苗、口罩、雞蛋等補貼造成弊案叢生，更遑論一些錯誤的政策導致預算的浪費。

國民黨表示，若中央只擔任考核的工作，讓地方政府有足夠的預算，每項政策自然可以做得更好，更符合每個縣市不同的需求跟特色。

去年行政院提高消防人員危險職務加給15%，但今年開始這些錢要由地方政府自行負擔；去年起調高警消超勤加班費，同樣也是部分經費要地方自籌，根本是中央開支票，地方埋單。民進黨拒絕改革，就是要讓地方政府蠟燭多頭燒，地方財政負擔增加，苦到的都是辛苦的基層警消。

國民黨表示，財劃法若修正通過，地方政府獲得較合理的統籌稅款分配，除了給予辛苦的警消應有的待遇，更不會排擠到其他社福支出，讓人民生活更加安心。

其次，針對地方交通建設，國民黨指出，桃園未來5年鐵道地下化、捷運綠線經費市府每年負擔140億元；基隆捷運市府負擔增加為72.23億元；宜蘭-羅東段鐵路高架化建設縣府負擔上升到104億元，要花7年平攤；彰化市鐵路高架化、中捷綠線延伸彰化等建設，縣府總負擔約268億元。

國民黨表示，民進黨拒絕改革，就是不想讓這些地方交通建設順利完工。未來財劃法修法通過，地方政府獲得較合理的統籌稅款分配，帶動地方建設，還給人民一個安全、便利的交通。

此外，國民黨指出，宜蘭縣府為實施國中小免費營養午餐政策，減輕家庭支出，經費除了接受民間資源挹注外，連夜市公有停車場的收入都要算上去。同時，為了免費營養午餐政策不排富，宜蘭縣政府曾遭中央政府扣減2千萬元補助款。民進黨中央拒絕改革就是要讓學童家長的負擔更重！