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拜會張麗善談國土計畫法 董建宏強調農民權益不變

中央社／ 記者陳俊華台北13日電

國土計畫法將在明年4月30日正式實施。內政部次長董建宏12日拜會雲林縣長張麗善時，談及農業發展地區劃設、檢舉獎勵制度等議題；董建宏說，農民權益不變，內政部也將持續進行社會溝通

內政部透過新聞稿表示，董建宏與國土管理署長吳欣修昨天拜會張麗善，談及農業發展地區第1類第2類劃設範圍、檢舉獎勵制度等議題，張麗善表達對於國土計畫法施行的相關意見。

董建宏說，農業發展地區劃設都是由地方政府依該縣農業資源特性劃設，內政部不會直接指定；如果各縣市政府認為仍有調整必要，在符合國土計畫法規定下，可依實際需要進行調整。

董建宏指出，國土計畫法施行後，農民權益保障與現行一致、並未改變，未來農業使用項目更擴及產銷，比現行制度更有保障，產、製、儲、銷、休閒農業都可申請使用。

至於檢舉獎勵制度部分，董建宏表示，這項制度是由立委在民國104年審議時提案入法，條文規定當發生重大違規才會適用新台幣30萬元以上罰則，釀災、致人於死或重傷，才會受刑責處罰，並沒有農地違規裁罰提高罰金的情形，相關辦法內政部也會繼續廣徵意見。

董建宏強調，國土計畫相關研商會議、座談會及縣市拜會總計已超過140多場，內政部會持續與社會溝通，涉及其他部會業務也會交由各機關積極研議，維護民眾合法權益。

內政部 張麗善 溝通

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