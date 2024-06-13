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悄悄刪除蔡英文對黨內3叮嚀 柯建銘拒答：不要為難我

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘於端午節當天，前往拜訪前總統蔡英文，事後更發文提及蔡英文3點叮嚀。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘於端午節當天，前往拜訪前總統蔡英文，事後更發文提及蔡英文3點叮嚀。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘日前於端午節當天，前往拜訪前總統蔡英文，事後更發文提及蔡英文3點叮嚀；不料，這段文之後竟被發現悄悄刪除修改。柯建銘今（13）日面對該提問，拒不回答，僅說，「不要為難我，好不好」。

柯建銘端午節拜訪蔡英文，事後特地在臉書發文，還提及蔡英文下達3點提示與叮嚀，包括一、黨內同志不分派系，要堅定支持賴清德總統領導；二、黨團同仁要高度團結，共同承擔責任，與卓榮泰行政院長並肩作戰；三、加強深化與公民團體、與社會及年輕人的對話與合作，如此才能迎戰藍白不理性行為，讓台灣往前走，現在是關鍵時刻。

貼文一出過了2天，柯建銘竟修改文章，原先的3點叮嚀不見了，取而代之的是柯建銘寫下「蔡總統也很高興，說難得我來看她，也對我個人提出叮嚀。」

柯建銘 端午節 蔡英文

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