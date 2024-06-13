【專家之眼】零碳排目標與高科技政策下的新保護主義

一如各界的預期，即使有奔馳汽車等產業高層的表態，公開反對歐盟的開徵臨時額外關稅；可延宕多時才正式做成決議的歐盟貿易委員會，依舊對中國大陸產製的電動汽車，在原本為10%的基本關稅之外，另行追加到最高38%的關稅率。

增加關稅率原本就是普遍的預期，但從各方所推測的25%，一舉躍升到38%，則傳達出頗多的政策訊號。一旦施行4個月內，還無法與中方達成在汽車補貼與產能過剩等的爭議，那麼臨時額外關稅也有可能進展為是一個長期處置。

針對歐盟委員會的宣布，據悉中國商務部在12日晚間，先發出不具名的回應，就歐盟違反世貿組織（WTO）規則，無視中方部門和產業界的呼籲，對此表達高度不滿；將密切關注後續的進展，並採取一切必要措施，來捍衛中國企業的合法權益。

首先，拜登總統的態度與美國商務部決議，對中國電動汽車課徵100%關稅率；更在七強會議（G7）之後，自然給了歐盟委員會有十足的底氣。

其次，剛剛舉行過的歐洲議會選舉，明確排外的極右翼政黨和候選人，紛紛高唱凱歌！何況今年下半年起，適逢歐美國家的選舉年；敢於對中國產製的電動汽車加徵暫時性的反補貼關稅，確實是最廉價的催票手段啊。

再則，歐、美國家既要面對債台高築的財政惡化，何況導入人工智慧與自動化生產的年代，就業創造與高薪工作的難度之下，越來越會有跨國爭搶的戰局。

最後，於上世紀的80年代末期，主要經濟體紛紛面臨到停滯性通膨，當時由美國與歐盟在反思之後，所共同主導建構的世貿組織與全球化體系，如今則好似是昨日黃花。這樣的保護措施與戰略性思維，往下升級、擴大的貿易摩擦，只是必然的趨勢。

此番歐盟的調查與業者回應的過程，就時間點與資料蒐集，還算完整；因此，也宣布採取差別對待：就配合調查的中國業者，像是比亞迪、吉利汽車等，都在20%以內；反觀，針對其他中國業者則加徵最高額38%的關稅率。考量到與中國廠商有合資的歐洲汽車業者，明顯的自然要打小（新進、疏遠）、不打大（互補性強、合資廠商）。

在這收放之間的應用之妙，皆存乎歐盟與美國高層的一心。至於業者如何調配生產鏈，好在末端市場與技術人力、原料取得之間的再平衡？就是往下高科技業者，所要積極面對的共同功課了。