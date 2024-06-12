長照悲歌2／避免悲劇 專家：婚姻不離不棄 但照顧可轉移

家庭照顧者因照顧負荷殺害被照顧者，是長照領域必須重視的議題。台北護理健康大學長照系教授陳正芬發表「『一家之主』！長照悲劇之老年配偶照顧者分析」，回顧2009至2023年進入司法審理長照悲劇140件，其中配偶照顧者殺害配偶40件，65歲以上22件，占了6成，老年照顧者的壓力與負荷值得關注。

研究發現，此類型案件的老年配偶照顧者，多堅持自行擔負照顧責任，「防老伴拖累子女」，但照顧過程中，看到每個月一直在燒錢，配偶又痛苦，若對長照體系缺乏認識或拒絕使用，最後導致身心負荷過大，便可能發生令人不忍的照顧殺人悲劇。

陳正芬說，此類司法判決中，法官經常肯定配偶不離不棄、其情可憫，給予減刑，但這對殺人案件是一大諷刺。她建議，政府應多了解為何有人需要長照資源，但卻沒有使用，並給予協助；衛福部推動在宅醫療，也可以協助被照顧者得醫療服務，「婚姻可以不離不棄，但照顧可以轉移」，建議政府檢視政策，了解長照服務與傳統文化的互動關係，找尋資源介入，鬆綁「一家之主」。

家總統計去年媒體報導照顧殺人件數創6年來次高，相較新冠疫情期間大幅提升，陳正芬指出，推測原因包括疫情期間，媒體報導焦點都在疫情，對照顧殺人事件報導不多，再來是對於接收資訊匱乏、社會孤立的老年照顧者等族群，無法利用長照資源而發生悲劇。

陳正芬舉例，新北市中和區去年2月曾發生一家4口，有3人死亡，甚至已成乾屍的案件，是一位老媽媽照顧失智的老伴及身心障礙合併精神疾病的大兒子，而原本健康的小兒子也出現精神症狀，最後老媽媽、大兒子、小兒子相繼死亡，僅剩下失智的老翁獨活。

今年3月，監委王幼玲針對乾屍案發現，該名老媽媽曾向新北市衛生局求救，「真的無法照顧了」，但未能被承接，因此糾正新北市政府，指市府各機關各自為政、缺乏橫向聯繫，整合服務失靈，並請衛福部、內政部檢討改進。

陳正芬說，這件事曝露中層層網絡下仍有破洞，如身心障礙合併精神疾病的大兒子已半年沒有回診，且應拿藥而未拿藥時，醫療院所應通知家庭關懷員介入，健保多著重出院準備服務，但這些人並未住院，須於回診時有案管理師協助。她認為政府應提出解方，但相關部門並未重視。