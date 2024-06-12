長照悲歌1／去年照顧殺人案暴增 家總分析揭關鍵原因

「照顧殺人」的長照悲劇不時出現，。家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）統計，去年經媒體報導照顧殺人事件達14件，為近6年次高，僅次於107年的16件，死亡人數24人為歷年最多。家總秘書長陳景寧表示，長照悲劇發生原因不完全是長照資源，還涉及家庭、經濟等多面向因素。

家總統計「照顧殺人」事件發生當下，被媒體報導的事件數，107年發生16件，死亡人數20人；108年8件，死亡人數11人；疫情期間自109年至111年，發生件數、死亡人數皆為個位數，但去年發生人數與死亡人數雙雙上升。

陳景寧指出，長照2.0自107年上路，照顧殺人事件逐年下降，新冠疫情過後，案件數、死亡人數大幅增加，研判疫情期間被照顧者無法到日照中心、關懷據點，造成家庭關係緊張，疫情後又受通貨膨脹、物價上漲影響，照顧家庭經濟環境變差，家庭照顧悲劇事件不完全是長照資源問題。

舉例來說，去年高雄發生一起長照悲劇，姊姊同時要照顧身心障礙的弟弟和中風、失智的媽媽，但未申請到中低收入戶，最後疑似經濟因素，選擇三人一起離世。今年有一名住在嘉義市的照顧者選擇輕生，她去年殺了爸爸，若將此案列入去年照顧殺人的死亡人數，去年因此死亡人數將達25人。

陳景寧說，照顧是十分複雜是專業的工作，但許多人只思考愛與責任，照顧歷程往往長達10年，但目前缺乏心理評估，相關單位應致力提升照顧者的「照顧韌力」，建議擬定指標，讓照顧者先自行評估，如個性是否耐煩、富彈性等，當遇到照顧困難時，應有哪些資源可以協助。家總積極推廣互助喘息服務，今年在全國5縣市、15個據點推廣，即盼鬆綁照顧者。

「希望利用社群力量，一個救一個。」台北護理健康大學長照系教授陳正芬說，家總推動互助喘息服務，希望照顧者每周可以獲得一天休息，尤其老年照顧者常有數位落差，是被忽略的一群，需要鄰里連接相關資源，避免他們處於社會孤立的情況；呼籲勞動部研議長期照顧假，天數建議為30天，讓勞工照顧者可以暫時專心處理家事，減輕工作及照顧負擔，避免因照顧而離職。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏表示，照顧殺人的長照悲劇為多重因素所致，包括家庭結構、經濟因素、心理壓力、無法及時尋求長照資源協助等，建議照顧者應多接觸、了解長照資源，利用住宿型機構、喘息服務等，降低照顧壓力，「充電後，重新出發」。

衛福部次長呂建德說，高齡社會，需要被照顧的長者愈來愈多，但許多照顧者為一人長時間照顧，引發身心壓力，更有照顧者辭掉工作，引發職場人力短缺，未來將對照顧者擬定政策，如透過經濟部與企業研議在照顧假與人力取得平衡，並規畫臨托、短托、喘息服務等模式，或讓外籍看護工接受照顧訓練，減輕照顧者負擔及壓力，獲得喘息。