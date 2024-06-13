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人物側寫／台灣對兩岸問題兩極 她始料未及

聯合報／ 本報記者陳熙文
中東問題專家艾瑪．思蓋（Emma Sky）力促「和平推」的構想，並鼓勵兩岸對話。記者林澔一／攝影
中東問題專家艾瑪．思蓋（Emma Sky）力促「和平推」的構想，並鼓勵兩岸對話。記者林澔一／攝影

艾瑪・思蓋（Emma Sky）曾任駐伊拉克美軍政治顧問、北約駐阿富汗國際安全部隊顧問等職位，眼睜睜見識過戰爭的慘酷與無情，深知避戰的重要性。她近期受邀訪問台灣，大力宣揚和平的理念，無疑希望兩岸能夠展現出大智慧，在情勢惡化前懸崖勒馬。

然而，兩岸關係遠比她想像中的複雜，不只是戰與不戰的選擇，更牽扯國家認同、兩岸人民的身分定位，如今在後冷戰時期，更成為美中競逐中不可忽視的一環，形成複雜的三角關係。而兩岸關係在台灣，更有其文化性、哲學性和社會性的影響力，以及破壞力。

艾瑪自己都坦言，她沒有意識到，台灣社會竟因兩岸問題變得如此兩極，這恐怕是她訪台前始料未及。艾瑪在訪問台灣前，曾造訪北京，但她直言，自己沒有發現對岸民眾對台灣的敵意，「他們腦中沒有一直想著台灣、台灣。」反而是台灣人民，似乎遠比對岸更關心兩岸的未來。

兩岸關係影響著台灣人對自己的認知、投票意向，甚至操弄著台灣人的情感、好惡，但台灣至今仍沒有試圖去面對社會的分裂，更甭提達成和解。這也是為什麼艾瑪對此感到憂心。她強調，民主不是只有選舉而已，而是要透過民主的體制去討論出最好的解方。她認為，只有坦然面對問題，才有辦法保護自己。

或許，艾瑪想說的是，尋求和平的步驟，不只是政策的改變，而是要做好準備—不只是決策上的、經濟上的、環境上的，還有心理層面上的。假如台灣社會自身都沒辦法達成共識，又如何與中國大陸達成任何共識呢？

台灣人 美軍 職位

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