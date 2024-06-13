學者倡「和平推」 艾瑪：兩岸領導人須互相了解

兩岸情勢如何能夠邁向和平？耶魯大學國際領導中心創始主任艾瑪提醒台灣，必須努力阻止戰爭發生，包括強化社會凝聚力等。她指出，兩岸若想在「和平推」的概念下走向和平，關鍵在於賴清德總統與中國國家主席習近平必須了解彼此的立場和利益。

龍應台文化基金會昨邀請前駐伊拉克美軍政治顧問、前北約駐阿富汗國際安全部隊顧問艾瑪・思蓋（Emma Sky），以「被動不能帶來和平」為題發表演講。她提出「和平推」（peace game）的想法，期盼兩岸都能付出更多努力來做和平推演，而非一味進行兵推（war game）。

在被問及兩岸如何邁向和平時，艾瑪指出，和平推是一種合作的形式，與其讓敵對的雙方模擬「零和」的兵推，應該盡可能去尋找雙方可以合作的目標。她認為，這可以從民間的互動開始，一路建立政府與政府之間的交流。

在和平推的框架下，她認為，清楚了解彼此的立場和利益是至關重要的，這也是賴總統和習近平若想展開和平推的關鍵。艾瑪也指出，現在的國際社會也都盡力在降低風險。

艾瑪提醒台灣，必須認識到自己的不足和脆弱之處，當台灣有超過九成的能源仰賴進口、三分之二的食物仰賴進口，台灣必須去面對這些問題。

艾瑪也特別點出，台灣社會逐漸邁向兩極化，有些人偏向中國大陸，有些人則不，台灣必須更進一步強化社會凝聚力（social cohesion）。她強調，民主不是只有選舉而已，台灣以民主自豪，而民主正是想法（ideas）的市場，社會在民主體制下進行辯論，讓最好的主意脫穎而出，但如果這樣的情況沒有發生，台灣要更努力讓民主變好。