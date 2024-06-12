徐巧芯收黑資料介入綠初選？ 游淑慧點2不合理：轟太瞎
國民黨立委徐巧芯大姑夫妻劉向婕和杜秉澄，因涉詐欺洗錢等案遭羈押禁見。有周刊報導，去年指控民進黨立委賴惠員論文涉及抄襲的資料，是杜秉澄提供給徐巧芯的丈夫劉彥澧，主要是幫賴惠員對手郭貞慧競選。國民黨議員游淑慧今在臉書批「這劇情會不會太瞎？」
游說，去年賴惠員論文抄襲案的記者會，是徐巧芯、 張斯綱和她一起開的。首先，她幹嘛幫民進黨郭貞慧初選？那個選區就算民進黨派文旦參選，最後當選的還是文旦，幫誰都是幫民進黨，「幹嘛管狗咬狗？」
游也點出時間點有誤，因民進黨台南市第一選舉區立委初選是去年3、4月進行，4月26日結果就出爐。但她們這場記者會時間是2023年5月23日召開。是要穿越時空影響初選，逆轉結果嗎？
游批評，詐騙犯在法庭亂扯，但媒體也要做簡單時序查證再報導。
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