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藍白版財劃法排擠社會福利？ 王惠美：不能一切為二來分化

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「財政收支劃分法」修法後，會不會排擠到其他社會福利，彰化縣長王惠美認為，不要用一分為二來分化，而是要讓國家整體發展更進步。圖／彰化縣政府提供
「財政收支劃分法」修法後，會不會排擠到其他社會福利，彰化縣長王惠美認為，不要用一分為二來分化，而是要讓國家整體發展更進步。圖／彰化縣政府提供

藍白推動的「財政收支劃分法」修法，引發民進黨批評恐排擠到育兒津貼、租屋補助、長照補助等福利措施，彰化縣長王惠美今天表示，不要用一切為二來分化，而是要讓國家整體發展更進步，而不是像現在強者愈強，弱者愈弱，地方有苦說不出。

民進黨近日製作圖卡批評「財政收支劃分法」修法，會排擠掉各項社會福利補助。王惠美則認為，財政收支劃分法絕對都是會由公部門與民意代表去協商，不是那一個版本就絕對會是那一個版本通過，很多跟民眾息息相關的東西，不要用「一」切為「二」來分化，應是大家靜下心來好好去探討，如何來做，對縣市的發展會更好，對國家整體發展能夠更進步才是重點。

王惠美說，立委會提出財政收支劃分法，實際上二十幾年前就開始在談了，只是有沒有勇氣去做相關的探討，探討不是只有行政部門、立法部門，還可以找很多的專家學者，甚至很多民眾大家一起來參與，那些部分是中央應該做的，那些部分應該下放讓地方政府來做，大家都可以好好的討論，重點是如何讓地方更好，而不是像現在強者愈強，弱者愈弱，縣市政府真的好苦，常常又是中央政府請客，地方政府買單，有苦說不出。

民進黨 王惠美 財政收支劃分法

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