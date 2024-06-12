賴清德：期許新任黨部主委肩負責任 落實綠對社會承諾

民進黨今天舉行第二十一屆第一次各縣市暨勞工黨部主委會議，會中民進黨主席賴清德頒發各主委當選證書外，也恭喜各當選黨部主委獲得黨員的肯定，並期勉各主委能肩負起更多的責任，包括宣揚政黨理念、做公益、栽培年輕人、照顧創黨及資深黨員等任務，以回應社會大眾對民進黨的期待，落實民進黨對社會的承諾，厚植黨的基礎。

賴清德表示，當前國內政治及國際情勢複雜，國家及政黨都面臨各種挑戰，期勉接任的各縣市黨主委共同承擔起各項挑戰，並予以克服，得到人民更多的支持，讓我們更加進步，讓社會獲得更好的發展。

賴清德指出，民進黨在戒嚴時期創黨，身為本土性的政黨，肩負著台灣民主、自由與發展，民進黨的定位與理想，從未偏離這個跑道，不管社會面臨何種變化，政黨遭受何種挑戰，民進黨永遠堅持捍衛主權，維護民主、自由、人權的體制，讓國家持續進步。

賴清德說，隨著社會民主多元化後，民眾關注議題也相對多元，如何持續取得人民的支持，是我們必需面對的課題，因此，希望藉由大家共同的努力，能做到幾項任務，首先，每個縣市黨部，都應扛起責任，發揮更好的功能，與中央共同合作，克服各項挑戰；其次，民進黨的定位除了延續創黨精神及歷史所交付的責任外，更要栽培年輕人，讓更多年輕人藉由我們的支持，支持年輕人參與政治的夢想。

賴清德表示，應落實對創黨及資深黨員的照顧。會中提及剛過世的資深黨員黃昭凱放棄原先安穩的工作，為了民主，推動平反二二八、推倒吳鳯銅像、美麗島事件家屬的照顧等事績，民進黨是一個大家庭，對於弱勢或需要幫助的同志都應給予照顧。

賴清德指出，近期面對立法院通過的「立法院職權行使法」和「刑法」等修正案，引起社會很大憂慮，大家要向社會宣揚民進黨理念，這是責任，讓民進黨成為年輕人投入政治領域的搖籃，讓有志於政治的年輕有管道接觸政治。

賴清德最後說，民進黨要多做公益，如捐血、冬令救濟等活動，讓民進黨的角色更加多元，與社會結合在一起，讓中央及地方共同努力，讓民進黨持續得到人民的支持。