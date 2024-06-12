雙城「先遣團」來訪 蔣萬安明見上海台辦主任鍾曉敏

大陸影星胡歌今來台與影迷交流，上海市台辦主任鍾曉敏也同行訪台，被認為是今年台北上海雙城論壇的先遣部隊，台北市長蔣萬安今天晚間公開明天行程，確定明天上午9點將在市府與上海市訪團、上海台辦主任鍾曉敏會面。

今年的台北上海雙城論壇，預計7月下旬或8月下旬在台北市舉辦，上月底上海市政府的工作層級踩線團已到台北踩點過一次，這次鍾曉敏來，預計會待3天左右，也是為今年雙城論壇探路。

國民黨議員秦慧珠表示，這次鍾曉敏來的確是先遣部隊的功能，跟市府溝通雙城論壇的狀況。尤其台北市從疫情2020年至今，第一次有上海台辦到台灣來，這次鍾曉敏來釋出的訊息，也代表訪台層級比過去高。