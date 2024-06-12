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雙城「先遣團」來訪 蔣萬安明見上海台辦主任鍾曉敏

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天晚間公開明天行程，確定明上午9點將在市府與上海市訪團、上海台辦主任鍾曉敏會面。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安今天晚間公開明天行程，確定明上午9點將在市府與上海市訪團、上海台辦主任鍾曉敏會面。記者蘇健忠／攝影

大陸影星胡歌今來台與影迷交流，上海市台辦主任鍾曉敏也同行訪台，被認為是今年台北上海雙城論壇的先遣部隊，台北市長蔣萬安今天晚間公開明天行程，確定明天上午9點將在市府與上海市訪團、上海台辦主任鍾曉敏會面。

今年的台北上海雙城論壇，預計7月下旬或8月下旬在台北市舉辦，上月底上海市政府的工作層級踩線團已到台北踩點過一次，這次鍾曉敏來，預計會待3天左右，也是為今年雙城論壇探路。

國民黨議員秦慧珠表示，這次鍾曉敏來的確是先遣部隊的功能，跟市府溝通雙城論壇的狀況。尤其台北市從疫情2020年至今，第一次有上海台辦到台灣來，這次鍾曉敏來釋出的訊息，也代表訪台層級比過去高。

秦慧珠透露，鍾曉敏當了3年上海台辦主任，都沒有機會到台灣，現在鍾已經轉任上海文旅局長，兼辦上海台辦主任，但過去幾年因疫情、加上疫後兩岸關係不佳，其實去年台北市長蔣萬安剛上任的台灣燈會，鍾曉敏原本要親自率團來，後因被陸委會降低層級，才變成副主任李驍東來訪。

大陸影星胡歌(左)、上海台辦主任鍾曉敏（右）12日抵台。記者曾學仁／攝影
大陸影星胡歌(左)、上海台辦主任鍾曉敏（右）12日抵台。記者曾學仁／攝影

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