快訊

獨／新青安貸款戶要簽「切結書」了！ 八大行庫將集體出動

蛋價跌破新低！超商茶葉蛋是否會降價？4家業者回應了

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4所大學擠進百大 這間第25全台最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

職安提升！政院擬拍板消防法 增訂安全衛生防護專章

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
對於消防員組工會的可行性，內政部曾指出，警消人員為公務員，屬性與勞工不同，建議維持現行體制。圖／聯合報系資料照片
對於消防員組工會的可行性，內政部曾指出，警消人員為公務員，屬性與勞工不同，建議維持現行體制。圖／聯合報系資料照片

去年屏東明陽工廠大火釀消防員、民眾百人傷亡，消防員工作權再度受到重視，行政院會明日預計拍板「消防法」部分條文修正草案，將增訂消防人員安全衛生防護專章，若各消防機關辦理安全衛生工作時有違規，經限期改善而未改善將處3萬元至30萬元罰鍰。

根據行政院會議程，內政部明天將報告「提升消防救災安全精進方案」報告，同時擬具「消防法」部分條文修正草案。草案重點包括，成立中央安全衛生諮詢會，提出政策建議，各級消防機關應成立專責單位及人員，要求局長主持防護小組，並擴大基層消防人員參與機制，並辦理特定項目及臨時性專案健康檢查等。

為確保經費及資源充足，草案明訂各級政府應優先編列相關預算，而各消防機關辦理安全衛生工作如有違規，經限期改善而未改善將處3萬元至30萬元罰鍰。消防人員其他一般通用性保障事項，仍適用公務人員保障法、公務人員安全及衛生防護辦法。

針對義消人員，草案也明定，各級消防機關建置安全衛生管理系統，必須將義消人員納入考量，並提供必要安全衛生設施及設備，若發生相關事故時，應即時通報並做成事故調查記錄。

消防員

延伸閱讀

新莊民宅火警濃煙竄天際 新北消防人車馳援

黃國昌嗆政院司馬昭之心路人皆知 民眾黨會否決覆議案

影／國會改革政院提覆議案 國民黨：盼卓榮泰說明動機

覆議國會改革7理由已修改 洪孟楷：政院也知是抹黑

相關新聞

立委質疑：健保處方箋不統一、醫院不同院區領藥費用竟不同

民眾黨立委林憶君質疑，國內健保藥物處方箋格式未統一，同一家醫院不同院區開的處方箋到社區藥局領藥，負擔金額不同，且藥師登載...

國會改革覆議戰開打 柯文哲號召黨員：傳遞正確資訊

立法院通過國會改革法案，戰場轉移覆議案攻防戰，民眾黨柯文哲今天發信給所有黨員，提及立法院議場變成競技場，民進黨抹黑、抹紅...

遭指手機分析資料源自民進黨中央 林右昌：徐巧芯在監控？

民進黨政策會執行長王義川「手機訊號分析青鳥運動」說法，引發監控人民、個資外洩爭議。國民黨立委徐巧芯稱接獲爆料，指5月27...

被電信個資案流彈掃到 是方電訊發聲明嚴正否認

民進黨政策會執行長王義川日前表示，以手機訊號定位分析群眾年齡等。涉及民眾個資，引發關注，立委徐巧芯質疑，中華電信（241...

王義川手機訊號案 黃國昌曝：是方電訊董事長是新潮流要員

民進黨政策會執行長王義川先前指稱，手機訊號定位可以分析立法院外聚集群眾，民眾黨立委黃國昌今天說，國家傳播通訊委員會（NC...

【重磅快評】卓榮泰心虛背後暗藏的算計

行政院上周院會提七大理由要對國會改革法案提覆議，但覆議案函文昨天才送到立法院。有藍委眼尖發現，函文不見七大理由，取而代之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。