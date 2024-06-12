職安提升！政院擬拍板消防法 增訂安全衛生防護專章

去年屏東明陽工廠大火釀消防員、民眾百人傷亡，消防員工作權再度受到重視，行政院會明日預計拍板「消防法」部分條文修正草案，將增訂消防人員安全衛生防護專章，若各消防機關辦理安全衛生工作時有違規，經限期改善而未改善將處3萬元至30萬元罰鍰。

根據行政院會議程，內政部明天將報告「提升消防救災安全精進方案」報告，同時擬具「消防法」部分條文修正草案。草案重點包括，成立中央安全衛生諮詢會，提出政策建議，各級消防機關應成立專責單位及人員，要求局長主持防護小組，並擴大基層消防人員參與機制，並辦理特定項目及臨時性專案健康檢查等。

為確保經費及資源充足，草案明訂各級政府應優先編列相關預算，而各消防機關辦理安全衛生工作如有違規，經限期改善而未改善將處3萬元至30萬元罰鍰。消防人員其他一般通用性保障事項，仍適用公務人員保障法、公務人員安全及衛生防護辦法。

針對義消人員，草案也明定，各級消防機關建置安全衛生管理系統，必須將義消人員納入考量，並提供必要安全衛生設施及設備，若發生相關事故時，應即時通報並做成事故調查記錄。