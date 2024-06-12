國民黨立院推財劃法修正案 陳其邁喊3個「不公平」

國民黨近日在立法院提出「財政收支劃分法修正案」，被民進黨認為法案破壞台灣各地區的均衡發展，台南市長黃偉哲更批是仇視南部、自肥北部。高雄市長陳其邁今天出席高雄餐旅大學畢業典禮時，更以三個「不公平」來批評藍白版財劃法修正案，要求必須整體配套。

高雄市長陳其邁今天下午出席高雄餐旅大學畢業典禮，被問到有關藍白合推財劃法修正案，他表示，地方政府財政有三大來源，統籌分配款、一般性補助、專案補助三種，其中專案補助會按照地方財政收支狀況分攤不同比例，當你動了一塊大餅，就會影響另一塊餅，在預算固定情況下，就會有公平性的爭議，需要整體規劃考量。

陳其邁強調自己不同意國民黨版的財劃法，對高雄不公平，更以三個「不公平」加強語氣。他說，「你用人口，有沒有算到人口結構老化，中、南部老年人口較多，論土地面積我們是台北市的11倍大，光修馬路等基礎建設，這都要錢，卻把面積拿掉，這不公平。」如果在統籌分配款上做了調整，那這樣負擔比例也需不需要也跟著做調整，這都必須整體配套來看。