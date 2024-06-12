日經亞洲專訪 傅崐萁：賴清德不應激怒中國

國民黨立法院黨團總召傅崐萁接受「日經亞洲」專訪時，警告新任總統賴清德不要激怒中國，並誓言要繼續推動有爭議的立法。

傅崐萁日前接受日經亞洲（Nikkei Asia）專訪，他提到中國市場對台灣出口的重要性時說：「我們應該和所有國家做朋友。我們可以和美國、日本做朋友，但為什麼要敵視中國？賴清德對中國選擇用挑釁的方式，這是錯誤的邏輯。」

傅崐萁因治理花蓮數十年而有「花蓮王」之稱。國民黨團和民眾黨團上個月聯手通過一項法案，包括刑法增訂藐視國會罪，並允許立法委員傳喚政府官員和個人接受質詢，以及要求總統進行國情報告，應接受即時詢答。

這項立法，加上計劃中的花東三法，可以為在野黨提供巨額基礎建設資金用於其選區，引發立法院內朝野立委爆發激烈肢體衝突，民眾走上台北街頭抗議，以及各界律師甚至前美國在台協會處長對是否合乎憲法的尖銳質疑。民進黨領袖甚至指責國民黨與中國勾結，試圖擾亂賴清德新政府的執政。

傅崐萁堅稱，這項立法受到不公平的詆毀。他表示，他「尊重法律和司法界提出的擔憂」，但也說他們「遭民進黨利用」。他說，大多數法律界人士和其他人士「只聽民進黨的話…部分與民進黨合作的特定媒體每天都在攻擊我。」

傅崐萁說：「無論民進黨如何利用國家資源抹黑這些法案，現在公眾輿論都對我們的立法改革表達明確的支持，而且民進黨過去也曾經支持這些改革。」

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前在台灣外籍記者聯誼會（Taiwan Foreign Correspondent Club, TFCC）的記者會上強調，民進黨過去提出的改革方案與在野黨的並不相同，誓言將要求法院廢除違憲條款。

傅崐萁表示，在野黨「肯定」會否決政府即將提出的覆議案。

而在被詢及提高國防預算可能性時，傅崐萁回答說，「這不是不可能」，但強調關鍵在於賴清德能不能結束對中國的敵意。

傅崐萁說：「美國重視台灣，因為我們是第一島鏈的一部分，但台灣的安全不能只靠占國內內生產毛額（GDP）3%的國防預算來保護，我不是說我們應該跟美國對立，台灣希望跟各方都保持良好關係。」

他質疑為什麼台灣應該要「對抗」一個規模大很多倍的強權。

傅崐萁4月跟國民黨立委代表團一起訪問北京，並會見中國政協主席、繼習近平之後負責台灣關係的最高級別中國官員王滬寧。

傅崐萁遊說北京政府允許中國遊客來台，以及取消對台灣進口商品的限制。然而上月底，中國取消了100多種台灣產品的優惠關稅。

傅崐萁強調說：「目標是讓大家都能安居樂業，賴清德不應該挑起戰爭。」