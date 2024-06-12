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新住民專法初審通過 保障對象、專責機關仍待協商

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院內政委員會今天初審通過「新住民基本法」、「新住民權益保障法」草案，會前三黨黨鞭還親自坐鎮，協調是否要等行政院版草案送來再審。記者黃婉婷／攝影
立法院內政委員會今天初審通過「新住民基本法」、「新住民權益保障法」草案，會前三黨黨鞭還親自坐鎮，協調是否要等行政院版草案送來再審。記者黃婉婷／攝影

立法院內政委員會今天初審通過「新住民基本法」、「新住民權益保障法」草案，但就法案名稱、保障對象、專責機構如何設置等關鍵條文，朝野都未達共識，因此關鍵通通保留送交朝野協商，將待行政院會通過相關草案後，再到立法院會逕付二讀，與初審版本併案協商。

「新住民基本法」草案曾於4月29日排入立法院內政委員會審查，因有多項條文未達共識，當時召委高金素梅表示，待520後行政院提出草案再進行審查。時隔近2個月，行政院版本仍然來不及送入委員會審查。

立法院內政委員會今邀內政部長劉世芳、移民署長鐘景琨，審查國民黨團、民眾黨團、民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委邱鎮軍和張智倫所提「新住民基本法」草案，及民進黨立委羅美玲、王美惠所提「新住民權益保障法」草案。

劉世芳指出，台灣新住民人口近60萬，應提出新住民專法，現已完成「新住民權益保障法草案」送行政院審查，擬在內政部內設立專責機構，可能升級到「司」的層級，屆時由專人、專款統整各部會事務，經費由新住民發展基金支應，相關人力也會提升。

逐條討論前，朝野一度為是否要待行政院版本送來再併案協商爭執不下，三黨黨鞭更現身協商，民進黨團總召柯建銘提議，6月20日行政院會通過後，25日立法院程序委員會可排入28日立法院會報告事項、付委，7月前還有2周可在委員會討論，7月16日前完成三讀，也可透過協商排除30天冷凍期。

國民黨團總召傅崐萁說，會期前完成三讀是朝野共識，但今天必須將草案送出委員會，院版送來後，隨時可請立法院長韓國瑜召集協商；民眾黨團總召黃國昌表示，既然召委已排案審查，應照程序走，過去也從未有院版草案不來就停止討論的前例，最終因沒結論，直接進入逐條審查。

朝野討論時，初審條文明定政府應每年針對我國新住民總體支持事項檢討並改進，並設置新住民發展基金；為鼓勵語言與文化交流，政府提供新住民學習我國語言與文字資源，有效消除語言隔閡，給予家庭、婚姻、育兒等諮詢服務，並於各縣市設置新住民家庭服務中心。

初審條文明定，政府機關處理新住民事務，應使新住民能以自身語言陳述意見，必要時應聘請通譯傳譯，並提供新住民生活基本資訊，朝多語言服務努力；另要求政府鼓勵機關、團體辦理新住民就業服務，提供就業諮詢、媒合；對弱勢新住民應給予扶助，同時鼓勵各媒體事業製播新住民語言文化的廣播、電視節目或影音，得予獎勵或補助。

不過，會中朝野依舊對法案名稱、保障對象、專責機構如何設置等關鍵條文仍無共識。高金素梅指出，目前7項草案已併案完竣，院會討論前須經黨團協商，請行政院於6月21日前將相同草案函請立法院審議，將在院會逕付二讀後，再併案協商。

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