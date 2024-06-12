民進黨批黃國昌扭曲事實：謊言講100次還是謊言

民眾黨立院黨團及其民眾黨團總召黃國昌今天舉行記者會回應行政院覆議理由，民進黨發言人吳崢今天表示，黃國昌與民眾黨在這次國會擴權爭議中，成為最大的造謠者，持續以錯誤資訊扭曲事實。黃國昌的言論即使重複100次，依然是謠言，令人不齒且深感遺憾。

吳崢指出，黃國昌與民眾黨的言論錯誤百出。例如，賴清德總統曾表明將依憲法赴立法院進行國情報告，但黃國昌卻扭曲成賴清德接受立委質詢；行政院在覆議理由中清楚說明總統沒有接受立委質詢的義務，然而民眾黨仍將質詢混淆為國情報告。

吳崢說，黃國昌的言論充滿扭曲和造謠，即使反覆強調錯誤資訊，依然無法變成事實。對於黃國昌持續以不實資訊誤導社會，民進黨感到極度不齒與遺憾。為了澄清事實，民進黨將展開「反濫權，護民主」說明會，於全台各地舉辦，將這次藍白聯手國會濫權的真相與正確資訊傳遞給社會大眾。