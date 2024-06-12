立委質疑：健保處方箋不統一、醫院不同院區領藥費用竟不同

民眾黨立委林憶君質疑，國內健保藥物處方箋格式未統一，同一家醫院不同院區開的處方箋到社區藥局領藥，負擔金額不同，且藥師登載健保申報系統及交付藥物前的覆核有其困難度。衛福部長邱泰源昨天在立法院院會答詢，允諾會再研議，將處方箋資訊補齊、格式統一。

邱泰源表示，處方箋格式及領藥結果應該都要一致的。林憶君質疑，84年開辦全民健保至今，時空環境改變，許多醫院整併後，各院區共用醫事機構代碼，但卻出現層級不同的情形，影響民眾負擔金額。

林憶君昨天質詢，以北市聯醫為例，林森院區及昆明院區在醫院評鑑中同屬「地區醫院」，林森院區門診收費標準採用「地區醫院」標準，但昆明院區卻採用「基層診所」標準；以花蓮門諾醫院為例，壽豐分院和其他分院醫事代碼都不同。

林憶君擔憂，不同調的收費標準恐會增加民眾困擾。邱泰源答詢，門診交付處方箋應依法處理，林憶君建議，衛福部應重新檢討，制定健保藥物處方箋統一格式，將醫療院所層級、部分負擔、福利身分等影響申報或收取部分負擔之欄位補齊，這樣才能降低藥師覆核藥物、登載申報系統的困擾，並讓藥師有所遵循，提升全民用藥安全，作為未來電子處方箋或補發健保處方箋的重要參考格式依據。