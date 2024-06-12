快訊

胡歌台灣腔對談不分彼此！曝拍王家衛「繁花」筋疲力盡

網紅主廚和2女陳屍飯店 檢警今相驗、男方家屬到場哭斷腸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國會改革覆議戰開打 柯文哲號召黨員：傳遞正確資訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院通過國會改革法案，戰場轉移覆議案攻防戰，民眾黨柯文哲今天發信給所有黨員，號召支持者發揮自身力量，傳達更多正確資訊給親朋好友。圖／台灣民眾黨提供
立法院通過國會改革法案，戰場轉移覆議案攻防戰，民眾黨柯文哲今天發信給所有黨員，號召支持者發揮自身力量，傳達更多正確資訊給親朋好友。圖／台灣民眾黨提供

立法院通過國會改革法案，戰場轉移覆議案攻防戰，民眾黨柯文哲今天發信給所有黨員，提及立法院議場變成競技場，民進黨抹黑、抹紅在野黨，導致朝野對立更加嚴重，行政院以七大理由提出覆議，然而全部都是文宣式口號，民眾黨還是會把理念說清楚，也希望黨員發揮自身力量，傳達更多正確資訊給親朋好友。

柯文哲在信中表示，2024年上半年就要過去，新國會第一會期也即將休會，相信大家都有看到，民眾黨八位立委在立法院，兢兢業業推動各項法案，實踐過去在總統大選期間的承諾，而在民眾黨團的九大優先法案當中，再生醫療法、國會改革都已經三讀通過。

不過，柯文哲說，本來以為新國會有新氣象，現在卻看到立法院議場變成競技場，民進黨杯葛議事、攻擊議事人員，甚至抹黑、抹紅在野黨，導致朝野對立更加嚴重，這不是大家想要看到的立法院。

柯文哲指出，過去立法院最為人詬病，就是立法院變成立法局，放任行政權獨大，只能當橡皮圖章，更讓弊案封存在黑箱中，民眾黨期待國會能夠實質監督、有效制衡，落實真正的民主，如同國會改革在新國會成立以後，總共經歷一場專報、三場公聽會及兩次委員會審查。

柯文哲再指，民進黨立委提出40次散會動議，司法及法制委員會召委鍾佳濱在委員會消失3小時，利用拖延戰術，逃避實質討論，現在卻反過頭來抹黑國會改革黑箱、程序不正義，實在讓人無法接受。

他質疑，國會改革三讀通過後，行政院以七大理由提出覆議，然而全部都是文宣式口號，提不出說服人民的理由，現在只好打口水戰，他更不認同賴清德總統核可覆議時指控「審議程序不符民主原則」，這些法案都是民進黨過去的主張，怎麼執政後卻否定過去的自己。

柯文哲表示，面對接下來的覆議攻防，民眾黨還是會把國會改革的理念說清楚，「我們會繼續堅持下去，希望黨員朋友發揮自身力量，幫我們把更多正確資訊、懶人包傳達出去，讓你的親朋好友知道。」

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

國會改革 柯文哲 立法院

延伸閱讀

檢調搜索新壽約談吳東進 柯文哲：很久沒有見

綠營為被柯文哲騙抱屈 侯友宜：很多事都忘了、往前走

新聞幕後／破除大巨蛋柯文哲緊箍咒 今政黨協商解決政治問題

影／不滿傅崐萁作為…綠議員贊成抵制花蓮後發文道歉 柯文哲怒批：乾脆辭職

相關新聞

王義川手機訊號案 黃國昌曝：是方電訊董事長是新潮流要員

民進黨政策會執行長王義川先前指稱，手機訊號定位可以分析立法院外聚集群眾，民眾黨立委黃國昌今天說，國家傳播通訊委員會（NC...

【重磅快評】卓榮泰心虛背後暗藏的算計

行政院上周院會提七大理由要對國會改革法案提覆議，但覆議案函文昨天才送到立法院。有藍委眼尖發現，函文不見七大理由，取而代之...

被電信個資案流彈掃到 是方電訊發聲明嚴正否認

民進黨政策會執行長王義川日前表示，以手機訊號定位分析群眾年齡等。涉及民眾個資，引發關注，立委徐巧芯質疑，中華電信（241...

遭指手機分析資料源自民進黨中央 林右昌：徐巧芯在監控？

民進黨政策會執行長王義川「手機訊號分析青鳥運動」說法，引發監控人民、個資外洩爭議。國民黨立委徐巧芯稱接獲爆料，指5月27...

前黃復興主委季麟出席陸黃埔校慶 藍營：他無黨職

黃埔建校百年校慶6月16日登場，國民黨前黃復興黨部主委季麟連將前往廣州舊址響應校慶活動。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，...

不只「是方電訊」 中華電信子公司綠營人馬盤踞

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目公開稱，可透過電信資料分析青鳥行動的群眾年齡，引發社會譁然；國民黨立委徐巧芯今天踢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。