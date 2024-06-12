國會改革覆議戰開打 柯文哲號召黨員：傳遞正確資訊
立法院通過國會改革法案，戰場轉移覆議案攻防戰，民眾黨柯文哲今天發信給所有黨員，提及立法院議場變成競技場，民進黨抹黑、抹紅在野黨，導致朝野對立更加嚴重，行政院以七大理由提出覆議，然而全部都是文宣式口號，民眾黨還是會把理念說清楚，也希望黨員發揮自身力量，傳達更多正確資訊給親朋好友。
柯文哲在信中表示，2024年上半年就要過去，新國會第一會期也即將休會，相信大家都有看到，民眾黨八位立委在立法院，兢兢業業推動各項法案，實踐過去在總統大選期間的承諾，而在民眾黨團的九大優先法案當中，再生醫療法、國會改革都已經三讀通過。
不過，柯文哲說，本來以為新國會有新氣象，現在卻看到立法院議場變成競技場，民進黨杯葛議事、攻擊議事人員，甚至抹黑、抹紅在野黨，導致朝野對立更加嚴重，這不是大家想要看到的立法院。
柯文哲指出，過去立法院最為人詬病，就是立法院變成立法局，放任行政權獨大，只能當橡皮圖章，更讓弊案封存在黑箱中，民眾黨期待國會能夠實質監督、有效制衡，落實真正的民主，如同國會改革在新國會成立以後，總共經歷一場專報、三場公聽會及兩次委員會審查。
柯文哲再指，民進黨立委提出40次散會動議，司法及法制委員會召委鍾佳濱在委員會消失3小時，利用拖延戰術，逃避實質討論，現在卻反過頭來抹黑國會改革黑箱、程序不正義，實在讓人無法接受。
他質疑，國會改革三讀通過後，行政院以七大理由提出覆議，然而全部都是文宣式口號，提不出說服人民的理由，現在只好打口水戰，他更不認同賴清德總統核可覆議時指控「審議程序不符民主原則」，這些法案都是民進黨過去的主張，怎麼執政後卻否定過去的自己。
柯文哲表示，面對接下來的覆議攻防，民眾黨還是會把國會改革的理念說清楚，「我們會繼續堅持下去，希望黨員朋友發揮自身力量，幫我們把更多正確資訊、懶人包傳達出去，讓你的親朋好友知道。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言