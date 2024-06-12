嚴重違反偵查不公開 監院糾正警政署、調查局

監委高涌誠、王美玉、趙永清今天表示，近年司法警察機關常以宣導犯罪預防、媒體關注或洽詢為由，未依規定發布刑案新聞或洩漏偵查資訊，違反偵查不公開情形嚴重，監院通過糾正內政部警政署及法務部調查局。

監委指出，無罪推定原則為民主法治國家公認的原則，各種形式的人民公審，被國際社會視為踐踏人權的野蠻國家的不文明象徵。目前國民參審案件雖尚無經媒體大幅報導的重大矚目案件，但應未雨綢繆，避免因社會氛圍及預判有罪結論，導致擔任國民法官的人民，對案件產生先入為主的偏見。

調查發現，從2019年「偵查不公開作業辦法」修正以來，司法警察機關違反偵查不公開情形極為嚴重，司法警察機關公開偵查中資訊，應限於對社會治安有重大影響的案件，有告知民眾注意防範必要、籲請協助指認等例外情形。但媒體報導充斥一般竊盜、單純鬥毆或傷害、毀損糾紛、賭博、酒駕公共危險等新聞，警察機關又經常以宣導犯罪預防、媒體關注或洽詢為由，濫發新聞資料，違反偵查不公開原則。

監委指出，辦案人員經常提供媒體密錄器或監視器畫面、出示證物、透露詢問內容，導致現今犯罪新聞報導充斥大量員警追逐、逮捕或與犯嫌查證對話等畫面，不當揭露偵查影音資料。

調查報告指出，媒體報導或評論偵審中案件，涉及新聞自由及媒體生態，難以直接以法律限制。國家通訊傳播委員會應妥適運用行政指導、教育訓練等措施宣導無罪推定原則，並研議促成網路媒體及數位平台建立各別行業的專業倫理，督促媒體公會將國民法官法相關規定，列入新聞製播的自律規範。