陳其邁不同意國民黨版財劃法：對中南部很不公平
高雄市長陳其邁說，中南部65歲以上長輩比較多，須投入更多社福資源，但國民黨財劃法版本把這部分拿掉，對中南部非常不公平；重新調整統籌分配款，也應同時考慮地方財政負擔比例。
陳其邁今天出席國立高雄餐旅大學畢業典禮，他接受媒體聯訪時談及財劃法修法時說，「餅就那麼大，把某一塊做大，另一塊就會變小，這是怎麼分配問題。」
陳其邁強調，國民黨智庫版本對中南部非常不公平，為了強調，他更重複說了3次「很不公平」；他提及，把一塊餅做不同調整時，多了一塊大餅，就一定有另一塊大餅變小，這涉及公平性問題，必須全盤考量。
陳其邁進一步說明，地方政府財政有3大來源，第一是統籌分配稅款、第二是一般性補助、第三是專案補助；過去一般性補助會按照人口、社福等很多因素計算金額，而專案補助會根據地方財政收支狀況來分級，會有不同分攤比例。
陳其邁說，自己不同意國民黨智庫版本，因對高雄不公平，用人口討論，卻沒算到人口結構老化，中南部65歲以上長輩比較多；另外，高雄土地面積是台北的11倍，光是挖路、基礎建設、環境維護等都要花更多錢，「把面積拿掉，當然是不公平的」。
陳其邁指出，國民黨版本財劃法凸顯對中南部非常不公平，此外，財劃法修法，重新調整分配比例，也因同時討論調整地方財政負擔比例，這些都須總體配套，「把某塊比做大，隨之另一塊就會變小，這是不變的道理。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言