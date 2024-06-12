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王義川手機訊號案 黃國昌曝：是方電訊董事長是新潮流要員

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨政策會執行長王義川。圖／聯合報系資料照片
民進黨政策會執行長王義川。圖／聯合報系資料照片

民進黨政策會執行長王義川先前指稱，手機訊號定位可以分析立法院外聚集群眾，民眾黨立委黃國昌今天說，國家傳播通訊委員會（NCC）尚未掌握民進黨高層如何違法取得資料，如今卻傳出來自中華電信子公司「是方電訊」，而該公司董事長正好是民進黨派系新潮流要員吳彥宏。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥，率領相關情報機關提出「國家如何運用民間通信設施蒐羅國安資訊」專案報告，併請國家通訊傳播委員會（NCC）、法務部、中華電信股份有限公司等代表列席。

黃國昌下午在臉書發文表示，民進黨高階幹部自曝掌握政治集會人流交叉比對資訊，自己今天向主管電信業者、掌握個資保護及檢查的NCC詢問調查進度，從副主委翁柏宗的答詢結論可以得知，NCC迄今都還沒掌握民進黨高階幹部如何違法取得資料。

黃國昌指出，國民黨立委徐巧芯今天揭露，民進黨高階幹部取得的資料，來自中華電信在5月27日的一場會議，有其他一級主管拿著「是方電訊」製作的資料，倘若此事為真，NCC絕對不能等閒視之，應該盡速查明。

黃國昌表示，民進黨全面執政以來，中華電信集團旗下子公司一片「綠油油」，非常多「綠友友」都位居要職，方電訊董事長正是新潮流要員吳彥宏，從公開資訊可以發現，是方電訊的營業項目，沒有輿情監控分析。

根據徐巧芯揭露的資訊，是方電訊過去在總統大選期間，協助前總統蔡英文進行輿論監控分析，黃國昌加碼表示，另一名新潮流大將、行政院前發言人陳宗彥，涉嫌接受性招待請辭，過去在擔任台南市民政局長期間，發包台南市民政局的「107年網路輿情監測分析服務案」，也恰巧就是由是方電訊得標。

黃國昌諷刺，民進黨特定派系利用公帑，進行網路監控分析的亂象，在民進黨完全執政後，可以說是如魚得水；他詢問是否曾經對是方電訊辦理行政檢查，翁柏宗回覆先前不曾有過，「但是今天有立委公開揭露，未來將對其進行行政檢查」，針對是方電訊的行政檢查，該做的查核都應該徹查，不是將人傳來問問就想草草結案，而負責偵辦此案的檢察官，也絕對不能高高舉起輕輕放下，導致國人持續暴露在監控的恐懼之中。

NCC 民進黨 王義川 黃國昌

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