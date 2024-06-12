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林右昌批藍營只修「財劃法」：縣市財政差距更扭曲
民進黨秘書長林右昌今天表示，攸關地方整體規畫的完整配套，應該至少包括「行政區劃法」、「地制法」、「財政劃分法」，但現在國民黨卻單獨要將「財劃法」抽出，不僅見樹不見林，從試算結果來看，許多縣市財政差距更是扭曲，如此提案版本，會讓人以為國民黨難道以後都不想在中央執政了嗎？
林右昌指出，關於地方政府發展，民進黨主張是提出完整配套修法，現在國民黨提出的方案，沒有經過仔細試算，會讓更地方發展變得更不公平，很多縣市財源會增加兩三倍，這是完全不合理的。
關於基隆市是否和新北市縣市合併議題？林右昌表示，不會有人反對升格，重要的是要提出合併的方案為何？若整併方案並非升格直轄市，而是將基隆市變成新北市的一個區，那以基隆市和新北市三重區人口差不多來看，兩地區目前預算差異是相當巨大的，基隆預算未來恐會減少，這些事都應該要和民眾說明。
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