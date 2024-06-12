卓榮泰接見捷克訪團 盼續團結開出民主之花

行政院長卓榮泰今天接見捷克參議院訪團時說，捷克是台灣在歐洲最重要的民主盟友之一，希望雙方在晶片研究、供應鏈合作共同努力，帶動尖端科技商機，並要持續團結，在彼此土地開出迎向春風的民主之花。

行政院長卓榮泰今天在行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱以及相關部會代表陪同下，接見捷克參議院首席副議長德拉霍斯訪團。

卓榮泰致詞時指出，捷克是台灣在歐洲最重要的民主盟友之一，除多次組團來訪，更在疫情期間捐贈台灣3萬劑疫苗，是在困境中帶來溫暖的朋友，而台北捷克中心14日將成立，這展現雙方政府與民眾伸出友誼之手，深化彼此互動的決心，也感謝歐洲智庫先前邀請副總統蕭美琴參訪捷克。

卓榮泰表示，兩國2016年開始，簽署科技、教育、文化、經貿等各方面備忘錄超過20份，2022年也簽署台捷半導體、教育備忘錄，並推動5年期的台捷韌性計畫，目前政治大學與布拉格查理大學合作的供應鏈韌性中心已揭牌，台灣第一座海外晶片設計中心也預計9月營運，政府將持續推動官方民間的各項交流，讓兩國能為世界貢獻良善力量。

他也強調，政府的理念是創新驅動、普惠大眾，盼兩國在先進晶片研究、供應鏈研究共同合作努力，帶動尖端科技商機，也培育優秀人才，讓更多產業與民眾受惠。

卓榮泰說，這個世代的關鍵字是民主供應鏈，捷克與台灣在科技、醫療、衛生、教育頻繁合作，共同發展社會韌性，更能因應社會經濟波動跟地緣政治挑戰，也很高興台捷簽署展覽意向書，未來故宮文物至捷克展覽，可以帶動雙方更深入的文化交流。

卓榮泰表示，台灣、捷克的共同語言就是自由、民主及熱愛國家，捷克著名詩集花束集，內容為對祖國母親的愛，以及雨後大地開出花朵的故事，而台灣也有民謠望春風，希望捷克跟台灣繼續為民主陣營團結一起，在彼此土地上，不斷開出迎向春風的民主之花。

德拉霍斯則說，雙方合作有2個重要領域，援助烏克蘭部分，捷克持續協助烏克蘭難民，也感謝台灣慷慨解囊，目前俄烏戰爭仍在持續，期待雙方能持續深化合作；此外，科學合作部分，台捷正在進行民主夥伴供應鏈韌性計畫，期盼捷克未來能成為全球半導體生態系重要一環，也樂見台積電開展東歐投資。

他也提到，台捷文化交流也很深厚，除了捷克城堡與古堡特展正在台灣舉行，故宮瑰寶預計明年9月到捷克展出。