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遭指手機分析資料源自民進黨中央 林右昌：徐巧芯在監控？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌。記者蔡晉宇／攝影
民進黨秘書長林右昌。記者蔡晉宇／攝影

民進黨政策會執行長王義川「手機訊號分析青鳥運動」說法，引發監控人民、個資外洩爭議。國民黨立委徐巧芯稱接獲爆料，指5月27日民進黨的黨政主管會議談及相關內容，當天下午王義川就在電視上大談。民進黨秘書長林右昌今天表示，絕對不是像徐巧芯說的這樣，難道徐巧芯是有在監控民進黨中央黨部嗎？相關說法令人匪夷所思。

徐巧芯指出，5月27日民進黨主管會報，新媒體中心主任詹賀舜報告，由「是方電訊」進行的交叉比對報告。聽取報告者，包括黨代秘書長、兩位副秘書長與王義川。當天下午，王義川就上節目說，能以手機訊號分析青鳥運動成員的組成背景。

林右昌表示，聽到徐巧芯這樣說，除了匪夷所思，也覺得很可怕，難道徐巧芯在監控民進黨中央黨部嗎？還是兩位與會的副秘書長或王義川，在和徐巧芯爆料？既然是黨政主管會報，徐巧芯怎麼會知道，實在是匪夷所思。

由於林右昌一開始並未否認徐巧芯指控內容，媒體追問有無此事，林右昌才又說，絕對不是像徐巧芯說的這樣。

徐巧芯 民進黨 王義川

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