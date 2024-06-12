【重磅快評】卓榮泰心虛背後暗藏的算計

行政院上周院會提七大理由要對國會改革法案提覆議，但覆議案函文昨天才送到立法院。有藍委眼尖發現，函文不見七大理由，取而代之的是六項理由，指行政院自知是抹黑；稍加比對，可以發現修正版本少了「無差別調查民眾」、「懷疑官員虛偽陳述即可課以刑責」等字句。行政院悄悄修改七大理由，若非心虛，何來此舉？

本月6日行政院院會拍板要針對國會改革提出覆議案，並提列七大理由。一是沒有實質討論，違反民主原則。二是混淆雙首長制，質詢總統違憲。三是無差別調查民眾，聽證範圍過廣。四是漠視正當法律程序，違反程序正義。五是無限期審查人事同意權，空轉政府重要職缺。六是「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權。七是懷疑官員虛偽陳述，即可課以刑責。

針對行政院整理七大理由提覆議案，國民黨立院團總召傅崐萁批，覆議案沒通過，行政院卓榮泰要不要下台？民眾黨團總召黃國昌也罵卓榮泰是說謊慣犯、行政院聲明充斥假訊息。卓榮泰則回應，若覆議沒過、憲法規定沒有辭職的選項，至於黃國昌的說法，「我跟黃國昌委員誰的公信度比較強，就讓社會來公斷」。

卓榮泰的話說得很滿，自認他的公信度比黃國昌強，經得起社會檢驗。沒想到行政院昨天給立法院的函文中，行政院院會拍版的「七大理由」已變成「六項理由」，而且少了民粹式的攻擊字眼，行政院解釋牽強，說如果認真研讀，還可以找到更多窒礙難行的原因，那外界不禁要問，難道上次沒有認真研讀？加上公文拖延，其中內藏的算計，就很耐人尋味。

行政院函文中，六項覆議理由為：一、立法院審議程序不符民主原則，具有明顯重大瑕疵，而窒礙難行。二、總統進行國情報告相關規定違反憲法。三、質詢權、調查權、聽證之行使既違反權力分立原則，且侵害人民基本權利。四、人事同意權之行使恐導致憲法、法定機關職權行使產生窒礙，且與比例原則及正當法律程序不符。五、妨礙立法委員行使質詢權、調查權及舉行聽證會時之處罰規定，有違法律明確性原則、正當法律程序及比例原則。六、藐視國會罪之規定，有違法律明確性原則、正當法律程序及比例原則。

和上周院會公布的版本比較，「無差別」、「漠視」、 「無限期」、「空轉」、「恣意」這些網路常用的攻擊性字眼統統被拿掉，改以「瑕疵」、「窒礙」、「妨礙」等中性法律用語替代。如果形容前者是網軍版，後者比較像是裁決書，而且刪除「調查民眾」、「懷疑官員虛偽陳述」等情節，顯示行政院確有經過一番字斟句酌的修正。

無可諱言，「七大理由」變成「六項理由」，確實會削弱在野攻擊火力。立法院三讀通過國會改法案，函文6月5日送抵行政院，行政院隔天就說要覆議，但卻直到昨天才把函文送到立法院，這樣就耗掉8天，周末又緊接發起發動全台宣講，外界難免認為執政黨一方面壓縮時間，另一方面發動群眾施壓，並挾帶推動罷免，盤算精密，但卻不脫操作仇恨及對立的套路，難道不怕被看穿？