經長擁核轉非核 賴士葆：只剩滿足官癮的快樂

經濟部長郭智輝曾發表挺核言論，之後一改說法，轉為表態支持非核家園。國民黨立委賴士葆今日表示，郭智輝只能扮演符合民進黨意識形態的角色和預定好的台詞，大概只剩下滿足官癮的快樂。

賴士葆說，郭智輝上台不到一個月，對於能源政策改弦更張好像在演瞬間變臉的川劇，醜態讓人不忍卒睹，被綠營非核神主牌的政治力校正回歸，現在開始努力背誦綠營準備的台詞，聽到郭智輝琅琅上口說現有基載電力夠、不考慮核電、也沒有保證核電延役等等，發表一些保住官位的談話。甚至說出SRF發電廠是解決能源問題的一個辦法，就可以窺知郭智輝的專業像虛張聲勢的紙老虎，一戳就破。使用SRF發電弊多利少，百姓要付出健康的代價，環境會遭受嚴重破壞，這竟是經濟部長視為解決能源的辦法，不要核電，只能挖東牆補西牆來因應電力供應的吃緊。

賴士葆表示，國際上並不認為SRF是綠電，民進黨政府不只將其視為綠電，經濟部對燃燒事業廢棄物發電還可獲得補助，並宣稱1噸SRF可以替代0.86噸的煤。表面上減了煤，實際上，來自塑膠的SRF所含的重金屬會產生的有害物質，管理不善將產生戴奧辛的汙染問題。環境部長表示將對SRF廠進行全面體檢輔導，這是見樹不見林的視野和格局，因為並不會改變或驅除SRF產生對環境、對人體的毒害，其實做這些枝枝節節意義不大。

賴士葆指出，台灣能源問題引發國際關注，美國媒體CNBC報導台灣97％的能源倚賴進口，主要是煤和天然氣，萬一電力短缺影響半導體產業，也會波及全球，這樣的論述由來已久。最近AI資料中心產生更龐大電力需求的問題，更是引發關注，經濟部對於電力需求的評估相對保守，2023到2028電力年平均只會成長2.4％，這樣的數字並未加入AI，AI的發展幾乎立即吃掉現有的備載容量率。

賴士葆強調，能源問題經緯萬端，新任部長並未做好準備接受挑戰，只能扮演符合民進黨意識形態的角色和預定好的台詞，不能做自己，表裡不一，明明言不由衷，嘴巴還要說是真心話，習慣民進黨的雙標，以今日之我否定昨日之我，這樣的部長很辛苦，卻又不能說，剩下唯一支撐的力道，大概只剩下滿足官癮的快樂了。