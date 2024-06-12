前黃復興主委季麟出席陸黃埔校慶 藍營：他無黨職

黃埔建校百年校慶6月16日登場，國民黨前黃復興黨部主委季麟連將前往廣州舊址響應校慶活動。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，季麟連現在沒有黨職，國民黨也深信季麟連將軍對於中華民國的熱愛，過去季麟連為國家的奉獻和付出，不會比任何人都少。

對於季麟連將出席對岸黃埔軍校建校百年，國民黨提醒，應低調、慎選場合出席，季麟連也說，自己只安排參觀行程，且全程自費。

李彥秀表示，黃埔軍校是很多退伍軍人，包括季麟連的信仰，賴清德總統才說尊重兩岸的交流，民進黨不要低估人民在很多議題上的判斷和智慧，她也深信季麟連將軍對中華民國的熱愛，過去他為國家的奉獻和付出，不會比任何人都少，這就是他對黃埔軍校的一個信仰跟信念，不需要有太多的抹紅、抹黑與造謠。