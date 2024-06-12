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藍全台宣講不只覆議案 還納財劃法、廢巴氏量表、反廢死

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天宣布，預計將舉辦上百場說明會；至於朱立倫是否會親自出席十五日台南首場說明會，國民黨文傳會主委李彥秀表示，後續行程還在規畫中。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今天宣布，預計將舉辦上百場說明會；至於朱立倫是否會親自出席十五日台南首場說明會，國民黨文傳會主委李彥秀表示，後續行程還在規畫中。記者鄭媁／攝影

行政院對國會改革修法提覆議，藍綠全台宣講戰開跑。國民黨主席朱立倫今天宣布，預計將舉辦上百場說明會；至於朱立倫是否會親自出席15日台南首場說明會。國民黨文傳會主委李彥秀表示，後續行程還在規畫中，會視時間、地點規畫來配合。

藍綠宣布將於6月15日在賴清德總統本命區台南市展開宣講或說明會。李彥秀今在中常會後受訪表示國民黨民意代表，無論是議員到立法委員，都會盡量去宣講。宣講方式不僅是國會改革，還有更多民眾關心的很多法案，包括最近的財劃法、廢除巴氏量表、反廢死等民眾長期關注議題。

李彥秀表示，國民黨希望回到基層好好與民眾溝通，這段時間在立法院，他們努力地做了哪些事情，希望透過這些溝通跟民意的說法，有機會能爭取更多認同。

民進黨將此次行動定位為「反濫權、護民主」行動宣講。媒體詢問，國民黨會用什麼樣的行動代號？李彥秀表示，民進黨出一張嘴造謠，國民黨會想辦法努力跑斷腿去闢謠，跟人民站在一起，從各部分數據跟民調都可以看得到，大多數民意對於國會改革是支持的。過去民進黨在野的時候就支持國會改革，國會多數的時候反而不提國會改革。

李彥秀說，民進黨從上到下變成反改革的心態，恐怕民進黨從政大老難以認同，但無論如何，民意的想法在哪裡，立法院改革的力道就在哪裡。除了國會改革的方案，國民黨要揭弊之外，有更多福國利民民生法案，他們會去努力做說明。

國民黨發言人楊智伃表示，福國利民的法案不需要有任何的代號，是深植在每個黨員還有民意代表等公職人員的心中，國民黨想要傳遞的是真實，不管是國會改革法案或財劃法，民進黨一定會有很多造謠出現，國民黨期待透過宣講來告訴大家，法案真實的背後，他們要訴諸的理念是什麼，所以不需要有任何的行銷包裝宣傳的代號來去串連。

國會改革 國民黨 民進黨

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