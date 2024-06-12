國會職權修法覆議 台灣公民陣線串連4場活動

國會職權修法將進入覆議階段，台灣公民陣線今天公布台中、桃園、新北市汐止、原住民等4場全國串連活動，盼把握立法院重新議決前的有限時間，與偏藍選區選民對話。

總統賴清德昨天核可行政院6日提出「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案的覆議理由書，行政院隨後依憲法移請立法院覆議，並重申修法窒礙難行，盼國會再次審視法案，找出符合憲法與國家利益的最大共識。

台灣公民陣線串聯全國各地公民團體，舉辦「公民反國會濫權，在地對話」活動，昨天已公布板橋、淡水、基隆、新店場活動，今天進一步公布台中、桃園、汐止、原住民場次活動。

台灣公民陣線指出，串連活動目標是要把握立法院重新議決前的有限時間，與藍營選區選民對話，希望可向國民黨立委施壓。

活動包括13日到16日晚間，在汐止車站以公民肥皂箱方式向民眾宣講；14日晚上在中壢中央公園宣講；15日晚間將於台中市政府前廣告舉行在地對話；台灣原住民族青年公共參與協會與台灣綠黨將於15日晚間舉辦活動。