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藍委熊本考察行程喊卡 羅明才：本就未完全定案

中央社／ 台北12日電

行政院對國會職權修法提覆議，立法院將掀表決大戰，國民黨籍的召委羅明才原擬18日率立法院財政委員會部分藍委到日本熊本縣，進行3天2夜的考察，也已經喊卡，以備戰立法院議事攻防。羅明才今（12）日表示，日本考察行程本來就沒有完全定案，已經沒有這個行程。

民進黨立法院黨團總召柯建銘上午受訪時說，財委會安排到熊本考察是不對的，考察的出發點是什麼，有哪些人參加，請大家注意看這些立委在搞什麼；歡迎立法院議決覆議案時去日本，不過，那是不可能的事情。

羅明才今天接受中央社記者訪問時指出，立法院會期， 每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，也就是說原本立法院這會期一般都是到5月底就結束了，因為這會期延會的關係，所以相關規劃做了一些調整。

羅明才說，有關日本的考察行程，本來就沒有完全定案，雖然原擬規劃包括拜會熊本縣知事以及考察當地本國銀行日本分行等，進行交流和考察，但是因為計畫趕不上變化，立法院有比較重要議程推出的時候，會考量立法院最新議程的安排。

至於原本規劃的熊本考察行程是要延後或取消，羅明才說，「已經沒有這個行程」。

日本 立法院 考察

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