脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免 高金素不滿：正面迎戰

無黨籍立委高金素梅日前在立法院質詢行政院長卓榮泰時，兩度脫口喊出「我們習近平」，引發熱議。傳出台灣基督長老教會牧師林偉聯表示，高金素梅言論引發原住民選民極度不滿，已串連準備罷免。高金素梅今天表示，她會和她的族人同胞，團結正面迎戰。

高金素梅今天透過臉書表示，上午在內政委員會審查新住民基本法，在休息期間巧遇媒體詢問她有關「我們習近平」的言論。高金素梅表示，請大家完整看完她的質詢影片，不要只看截取的五個字影片。

而針對原住民團體對於罷免高金素梅的看法，高金素梅表示，正面迎戰，她在立法院無黨無派，沒有媒體，沒有政黨，沒有1450網軍；「我只有我」，相信她的族人同胞會跟她站在一起。原住民族再也不會像過去被殖民、被鎮壓、被分裂，她會和的族人同胞，團結正面迎戰。