沈伯洋拋第五縱隊 黃國昌酸：匪諜就在身邊

民進黨立委沈伯洋先前拋出「第五縱隊」，遭到質疑是要監控人民，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（12）日說，這樣的主張令人毛骨悚然，彷彿是要回到過去的黨團威權體制，「小心，匪諜就在你身邊」，究竟是個人的偏執看法，還是民進黨政府在做的事情，賴清德總統有必要說明清楚。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，沈伯洋最近提出所謂的第五縱隊，這樣的主張令人毛骨悚然，尤其是被列入大規模監控的範圍，不僅包括立委等民意代表，竟然還有村里長跟大學教授，彷彿是回到過去的黨國威權體制、「小心，匪諜就在你身邊」的時代。

黃國昌說，民眾黨無法放任綠色新黨國，繼續恣意妄為下去，到底要把台灣的民主拉退多少年，過去有很多人投入努力，希望讓台灣人民活在自由法治的社會，不用擔心被國家監控、進行迫害，或者是被黨國貼上標籤，結果就在民進黨邁入第三執政，新黨國的威靈竟然又回來了，嚴重程度早就超過美國當年的麥卡錫主義。

黃國昌也說，究竟是沈伯洋個人偏執的看法，還是正在反映賴總統的意志、體現民進黨政府在做的事情，賴總統有必要站出來說清楚講明白。

另外，立法院通過國會改革法案以後，藍綠兩黨啟動全台宣講活動，民眾黨團則拋出舉辦電視辯論會，遭到沈伯洋嘲諷是搞笑的說法。民眾黨團幹事長吳春城受訪時表示，沈伯洋最近講話怪怪的，難道審議過程都不在場，所有討論程序都已經完備，怎麼還在重提這件事情，「我們出了這個考題，民進黨要不要接招。」