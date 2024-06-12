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沈伯洋再提立委赴陸要報准 陳玉珍嗆：監控人民都沒吭聲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院程序委員會今午開會，民進黨立委沈伯洋再提立委赴陸須報准，認立委具強烈保密義務，應申報完整；國民黨立委陳玉珍回應，提出這種法案非常沒有民主概念。圖／截自國會議事直播
立法院程序委員會今午開會，民進黨立委沈伯洋再提立委赴陸須報准，認立委具強烈保密義務，應申報完整；國民黨立委陳玉珍回應，提出這種法案非常沒有民主概念。圖／截自國會議事直播

民進黨立委沈伯洋提案的「兩岸人民關係條例」修正草案，過去多次遭國民黨封殺，始終未排入立院議程。此案雖未排入今（12）日立院程委會要討論的議程草案，但沈伯洋仍利用程委會發言機會，再提立委具強烈保密義務，應申報完整；國民黨立委陳玉珍則說，民進黨政策會執行長王義川自曝監控人民，民進黨卻試圖監控民意代表，這種法案非常沒有民主概念。

沈伯洋說， 這是報准制度，也是利用現有的兩岸人民關係條例當中的聯審會，把行程提供後放上網，縣市首長已在做，發生危機時才會知道人在哪。民主要透明化，讓陽光灑進來，對於各式各樣風險高的人，他在4、5年前提過代理人法的相關法案，當時他是民間團體，與時任立委尤美女一起提出。藍白若要持續退法案，可先聽聽說明，一般人民非公務人員，如果要讓陽光灑下去，那太多了，要符合兩個要件，一是跟中國的黨政軍簽約做交換，二是在台灣做違反民主行為，譬如收集台獨、港獨份子名單等，符合這些要件，即要透明化、要申報，要讓大家知道有做這些事情，因立委有強烈保密義務，申報應該要更為完整。

陳玉珍說，沈伯洋提到聯審會，她昨天才接到陳情案，指金門民政處前處長去大陸不行，聯審會包括移民署、陸委會、國安局，審查時間最少要一周，還不算例休假日。

陳玉珍質疑，民代監督的單位要來決定民代能不能去哪裡，這不是荒謬嗎？王義川自曝監控人民，侵犯人權的事情，民進黨沒有說半句話，不能監控人民，青鳥、小草都被監控，還試圖監控民意代表，非常不合理，提出這種法案非常沒有民主概念。她也跟陸委會主委邱垂正做過溝通。

民進黨立委沈發惠說，有關立委赴中國，程序委員會被擋了7、8次，不管陳玉珍有沒有道理，這是程序委員會，理論上各委員會藍營都是多數，應提案一讀，陳玉珍可以暢所欲言，怎麼會在程序委員會講有沒有道理？程序委員會不應該成為三讀之前的實質內容審查會，違反程序委員會的精神。

此外，沈發惠也質疑，覆議案的收案時間到昨天，此案是今早才送，有程序瑕疵。國民黨立委、本次程序委員會會議主席吳宗憲回應，有關程序有瑕疵，昨天下午收到行政院覆議案兩件，今早收到總統府函一件，這有時效性且屬國家重大議案，民進黨團總召柯建銘也宣告在今天把三案列入報告事項。民進黨之前審議不當黨產條例，也是在院會臨時增列報告事項，做法相同有前例可循，會議召開前有請教立法院秘書長周萬來，周萬來明確說沒有問題。

民進黨 監控 陳玉珍

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