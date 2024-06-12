徐巧芯指王義川資料來自子公司 中華電信否認

民進黨政策會執行長王義川日前在節目指可用手機訊號分析在立法院外的群眾資訊，引發爭議。國民黨立委徐巧芯今天指出，王義川的資料來源是來自中華電信子公司「是方電訊」。中華電信表示，客戶資料並未儲存在是方的機房中。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長報告「國家如何運用民間通信設施蒐羅國安資訊」，併請國家通訊傳播委員會（NCC）、中華電信列席，並備質詢。

徐巧芯質詢，稱接獲報料，指出王義川是在5月27日的民進黨的黨政主管會議，由新媒體中心主任詹賀舜報告「是方電訊」進行的交叉比對報告，當天下午王義川就在電視節目大談青鳥運動的成員背景。

徐巧芯提到，是方電訊是中華電信的子公司，經營業務包含IDC（網路資料中心），且從監察院的政治獻金網站可以看到，該公司在民國105、109年都曾承包蔡英文陣營的輿情分析與監測。

中華電信業務管理處副總經理林文智表示，是方電訊是中華電信的子公司，也是獨立的公司，相關人員對資料的取得，有一定的管理程序；且是方電訊運作還是要依據法規，中華電信跟是方的合作是IDC，也就是資料中心，並不是中華電信的資料，中華電信的客戶資料也並未儲存在是方的IDC機房。

民進黨立委林楚茵質詢，中華電信與是方電訊雖然存在母子公司關係，但兩者在營運上各自獨立，中華電信客戶的個人資料並不會流通或共用，何來中華電信透過是方電訊販賣群眾個資的可能，呼籲中華電信應說清楚。

林文智回應，雙方業務合作就是策略聯盟，是方電訊與中華電信各自擁有獨立的IDC機房，並依據客戶需求提供不同類型、等級的服務，中華電信的客戶資料並未儲存在是方的IDC機房。

民眾黨立委黃國昌質詢，指出有關於電信業者掌握的個人資料，是由NCC所主管，詢問目前行政檢查的進度。

NCC副主委翁柏宗指出，5月30日有請3大電信業者到NCC來了解與行政調查，業者均表示，沒有與任何私人企業、政府機關或特定政黨人士接洽，有關青鳥行動的人流資訊，至於徐巧芯等立委所提到的是方電訊等，未來會對「一定規模的電信事業」去進行了解。