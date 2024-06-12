打恐嚇牌？綠：藍白財劃法若過 租屋、育兒經貼恐難再發

藍綠既國會改革法案戰場後，國會下一戰場將是「財政收支劃分法」修法。民進黨連續2天製作圖卡批評，中央政府2024年總預算約2兆8000億元，藍白聯手的自肥「財劃法」修法，竟要增加約1兆5000億元，恐拖垮國家財政，且包括育兒經貼、學費補助、租屋補助、長照補助，恐都將因地方政府瓜分多數預算，無法再發放。

民進黨指出，藍白兩黨聯手提出瓜分國家的「財劃法」修法，依據藍白版本試算，中央統籌分配稅款將由4099億元暴增至9876億元，大增5777億元、增幅達141%，且分配的條文獨厚藍白執政縣市。

民進黨表示，由於各縣市施政計畫優先順序不同，統籌分配稅款不足時，中央會依照優先順序提供一般性補助款；但國民黨修法，除了多分配統籌分配稅款，一般性補助款也不能減少。按理來說，總預算增加，可以做的事情就多，補助款金額也應相對降低，藍白卻反其道而行，罔顧國家財政紀律。

民進黨指出，原本育兒津貼每人每月5000元，「0到6歲國家養」預算從國民黨執政一年154億元，增加到現在一年1200億元，但依照藍白版「財劃法」修法，地方政府將瓜分多數預算，過去由中央政府補助的普及式照顧兒童的育兒補貼，可能因為藍白要修財劃法而無法再發放。

民進黨表示，其次，對於租屋補貼，原本300億元租金補貼2.0，截至今年2月底已核定43萬戶，預計7月將超過50萬戶，賴政府也將推動「百萬租屋家戶」；然而，依照藍白版「財劃法」修法，地方政府將瓜分多數預算，過去由中央政府補助的租屋補貼，可能因為藍白要修財劃法而無法再發放。其他包括長照補助、學費補助，也都會受影響。