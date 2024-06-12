快訊

胡歌來了！淡綠西裝寶總上身 直呼：好久不見！

新冠疫情再升！患者具有二大特色 低燒多日、快篩陰

黃仁勳旋風吹到日本！訪日必吃這間拉麵 店長感激：客人變多了

打恐嚇牌？綠：藍白財劃法若過 租屋、育兒經貼恐難再發

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨製作圖卡指出，藍白版本「財劃法」若想法通過，租屋、育兒經貼恐無法再發。圖／取自民進黨臉書
民進黨製作圖卡指出，藍白版本「財劃法」若想法通過，租屋、育兒經貼恐無法再發。圖／取自民進黨臉書

藍綠既國會改革法案戰場後，國會下一戰場將是「財政收支劃分法」修法。民進黨連續2天製作圖卡批評，中央政府2024年總預算約2兆8000億元，藍白聯手的自肥「財劃法」修法，竟要增加約1兆5000億元，恐拖垮國家財政，且包括育兒經貼、學費補助、租屋補助、長照補助，恐都將因地方政府瓜分多數預算，無法再發放。

民進黨指出，藍白兩黨聯手提出瓜分國家的「財劃法」修法，依據藍白版本試算，中央統籌分配稅款將由4099億元暴增至9876億元，大增5777億元、增幅達141%，且分配的條文獨厚藍白執政縣市。

民進黨表示，由於各縣市施政計畫優先順序不同，統籌分配稅款不足時，中央會依照優先順序提供一般性補助款；但國民黨修法，除了多分配統籌分配稅款，一般性補助款也不能減少。按理來說，總預算增加，可以做的事情就多，補助款金額也應相對降低，藍白卻反其道而行，罔顧國家財政紀律。

民進黨指出，原本育兒津貼每人每月5000元，「0到6歲國家養」預算從國民黨執政一年154億元，增加到現在一年1200億元，但依照藍白版「財劃法」修法，地方政府將瓜分多數預算，過去由中央政府補助的普及式照顧兒童的育兒補貼，可能因為藍白要修財劃法而無法再發放。

民進黨表示，其次，對於租屋補貼，原本300億元租金補貼2.0，截至今年2月底已核定43萬戶，預計7月將超過50萬戶，賴政府也將推動「百萬租屋家戶」；然而，依照藍白版「財劃法」修法，地方政府將瓜分多數預算，過去由中央政府補助的租屋補貼，可能因為藍白要修財劃法而無法再發放。其他包括長照補助、學費補助，也都會受影響。

修法 藍白 財劃法

延伸閱讀

國民黨高市黨部控賴清德宣傳車撞傷2人不理 民進黨反批無限上綱

影／財劃法修正 侯友宜：地方與中央一起面對

國民黨版財劃法被稱「作夢」 侯友宜：要讓地方能發展

黃偉哲：藍版財劃法「仇視南部、自肥北部」 不排除更多人北上抗議

相關新聞

打恐嚇牌？綠：藍白財劃法若過 租屋、育兒經貼恐難再發

藍綠既國會改革法案戰場後，國會下一戰場將是「財政收支劃分法」修法。民進黨連續兩天製作圖卡批評，中央政府2024年總預算約...

影／爆王義川資料出自中華電子公司 徐巧芯：自民進黨會議流出

民進黨政策會執行長王義川「手機訊號分析青鳥運動」說法，引發監控人民、個資外洩爭議。國民黨立委徐巧芯稱接獲爆料，指5月27...

不只「是方電訊」 中華電信子公司綠營人馬盤踞

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目公開稱，可透過電信資料分析青鳥行動的群眾年齡，引發社會譁然；國民黨立委徐巧芯今天踢...

王義川、沈伯洋爭議 李艷秋：沒投賴清德就是「高風險群」

民進黨政策會執行長王義川的手機分析群眾、民進黨立委沈伯洋的「高風險群」等議題，引起討論。資深媒體人李艷秋表示，說穿了，「...

沈伯洋拋第五縱隊 黃國昌酸：匪諜就在身邊

民進黨立委沈伯洋先前拋出「第五縱隊」，遭到質疑是要監控人民，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，這樣的主張令人毛骨悚然，彷...

徐巧芯指王義川資料來自子公司 中華電信否認

民進黨政策會執行長王義川日前在節目指可用手機訊號分析在立法院外的群眾資訊，引發爭議。國民黨立委徐巧芯今天指出，王義川的資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。