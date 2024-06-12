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傅崐萁背景能否選黨主席？侯友宜：人民眼睛是雪亮的

聯合報／ 記者葉德正張曼蘋／新北即時報導
侯友宜表示卸任後會做想做的事情。記者葉德正／攝影
侯友宜表示卸任後會做想做的事情。記者葉德正／攝影

新北市議會民進黨團今（12）日總質詢，綠黨團追問侯友宜卸任後會不會挑戰黨主席，侯強調，他會做自己想做的事。議員陳永福問國民黨立委傅崐萁有意爭取黨主席，報章雜誌都說傅有黑金背景，侯怎麼看？侯友宜表示，「我相信所有人民眼睛是雪亮的，人民也認識侯友宜是怎樣的人」。

議員李倩萍播放侯友宜去美國出訪提到退休要去賣漢堡一事，侯友宜說，有很多事情可以做，他會去做他喜歡做的事情，李追問會挑戰國民黨主席嗎？侯回「我會做自己想做的事情」。

議員李余典說，選舉過程中，誰對你心知肚明，現在國民黨主席熱門人選有現任主席朱立倫、台中市長盧秀燕、立委江啟臣，當初侯受訪曾說過要朱立倫繼續加油，是否就是支持朱立倫連任？

侯友宜說，每個人在既有位置各司其職，好好為國、為民做更多事情，朱主席肩負國民黨最辛苦責任，當然要給他加油。

李余典說，當年侯友宜跟盧秀燕、立法院長韓國瑜有燕子、禿子、漢子稱號，侯是否比較支持盧秀燕？

侯友宜說，秀燕是非常認真女性，韓院長中規中矩扮演好角色，每個人都有自己工作，好好做好，團結在一起，讓國家社會進步，中央、地方都好好面對民生議題。

李余典說，侯友宜發賀卡給黨代表，又出席黃埔建軍活動，動作很大就是要為了要選黨主席，他認為，侯友宜剩兩年多任期，希望侯友宜好好做展現魄力。

侯友宜強調，他從第一任到現在做事該做的一定會做，兩年6個月還可以做很多事，大家一起打拚。

議員陳永福說，侯友宜曾在臉書發文拒絕黑金在任何政黨出現，看得出侯是真心為台灣好，他說，傅崐萁也有意願選黨主席，報章雜誌都有寫他有黑金背景，是否跟侯友宜理念不一樣？

侯友宜說，相信所有人民眼睛都是雪亮的，人民也認識侯友宜是怎樣的人。

陳永福說，黑金一定要屏除；侯友宜說，謝謝議員善意提醒。

侯友宜 國民黨 議員

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