綠營問「新北為何不開賭場」 侯友宜：各地國情不同
新北市議會民進黨總質詢第一天，蘇系議員李余典說新北市長侯友宜先前參訪多個國家及城市，其中新加坡的合法博弈，為地方帶動2萬就業人口，「為何新北市不開賭場？」侯友宜坦言，「每個地方國情不一樣」。
李余典質詢時表示，先是問侯友宜前陣子去了哪些國家。侯友宜說，3個主要都是文化、經濟交流活動，拓展新北國際能見度，讓國際更能投資新北，也一起為地球做得更好。
李余典再說，拜訪其他國家除了經濟文化以外，還有對新北可以更好之處？像是新加坡有沒有值得學習的地方？侯友宜說，很多新北姊妹市中，學生也都有彼此交流，學習文化背景跟語言，而新加坡有很多金融、科技化過程中，如何節能減碳，這也是永續環境可以學習，且現在幾乎取代香港金融地位。
李余典接著說，新加坡除了金融中心外，也有博弈合法化，帶動很多就業人口，以前就有提過要讓博弈跟性專區合法，但到現在警察還要一直抓、罰款，「為何新北市不開賭場？」
侯友宜先是解釋，知道新加坡有2家合法賭場，「我出訪那時候沒去賭場啦」，隨後又委婉地說，「每個地方國情不一樣」。
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