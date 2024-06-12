綠問藍營誰可接班新北市長 侯友宜妙回第4位人才「也很優秀」

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聯合報／ 記者葉德正張曼蘋／新北即時報導
新北市議會民進黨團總質詢第一天，關心侯友宜到底支持誰代表國民黨參選下一屆新北市長，侯妙回，你怎麼沒有問國民黨立委洪孟楷，侯更指一旁的另名副市長朱惕之也很優秀.圖／聯合報系資料照片
新北市議會民進黨團總質詢第一天，關心侯友宜到底支持誰代表國民黨參選下一屆新北市長，侯妙回，你怎麼沒有問國民黨立委洪孟楷，侯更指一旁的另名副市長朱惕之也很優秀.圖／聯合報系資料照片

新北市議會民進黨團總質詢第一天，關心侯友宜到底支持誰代表國民黨參選下一屆新北市長，民進黨議員彭一書問侯在新北市長劉和然、台北市副市長李四川與國民黨議員林國春間支持誰，侯妙回，你怎麼沒有問國民黨立委洪孟楷，侯更指一旁的另名副市長朱惕之也很優秀，但他可以確定的是「我絕對不會選」。

今（12）日總質詢由民進黨團總召張維倩、李倩萍、翁震州、彭一書、邱婷蔚、李余典、陳永福聯合質詢。

彭一書說，大家都在討論2026年的地方選舉，國民黨內有很多優秀人才，當初李四川跟侯友宜都是副市長，現在劉和然是侯的下屬，前陣子常聽到劉和然在跑場，怎麼最近比較少看到？

侯友宜說，副市長有副市長工作，他妙回彭一書「你問劉和然、李四川、林國春，沒有問洪孟楷喔？」侯更指一旁的副市長朱惕之「朱惕之你要不要也問一問」，他很優秀啊，你覺得朱副市長不優秀嗎？優秀人才有很多。

侯友宜說，他們都是人才樂觀其成，離選舉還很遠，他可以確定只有一個不會選「我絕對不會選」，希望議員先關心市政，哪裡做不好，趕快來檢討。

彭一書強調，他們很關心未來的市長有沒有能力；侯友宜說，大家都很好，沒什麼好偏心，民意覺得是誰，就支持誰，以民為天，為大家服務。

如果接到初選電話會支持誰，侯說，他接到電話機率很低，他會說都很好。

侯友宜 劉和然 國民黨 李四川 民進黨

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