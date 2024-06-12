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綠營為被柯文哲騙抱屈 侯友宜：很多事都忘了、往前走

聯合報／ 記者葉德正張曼蘋／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）上午接受民進黨議員總質詢。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜（左）上午接受民進黨議員總質詢。記者侯永全／攝影

新北市議會總質詢，民進黨團今（12）日第一天便火力全開，黨團總召張維倩提到去年藍白合最後破局，認為侯友宜去年在「君悅飯店」受到非常大委屈，更指民眾黨主席柯文哲出爾反爾，現在新北又來黃國昌，盼侯不要再真心換絕情。對此，侯友宜回應，「我記憶不太好，很多事都忘了，往前走吧，影片我只看到5個人」。

今天總質詢由民進黨團總召張維倩、李倩萍、翁震州、彭一書、邱婷蔚、李余典、陳永福聯合質詢。

張維倩說，按照柯文哲過去經驗，是非常不可信，現在又來民眾黨立委黃國昌在新北趴趴走，希望跟侯市長學習，但不要忘了，當年你是「真心換絕情」，希望侯要記取當時深刻經驗，因為他們真的很捨不得市長，很為市長心疼，希望不要再發生這些事。

彭一書說，真的很擔心市長，不管黃色還是白色，你藍色黨內已有很多優秀的人才，希望侯友宜不要被騙了。

侯友宜直言，都忘了，這是「不需要記得東西」，大家好好為新北做事。

侯友宜 柯文哲

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