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藍營漸有人表態選新北市長 洪孟楷：好好立法監督政府

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團書記長洪孟楷表示，任何人為新北打拚都是好事，這會期有很多法案與縣市有關，好好立法監督政府，讓台灣走在正確道路。圖／聯合報資料照片
國民黨團書記長洪孟楷表示，任何人為新北打拚都是好事，這會期有很多法案與縣市有關，好好立法監督政府，讓台灣走在正確道路。圖／聯合報資料照片

誰來選新北市長？藍營漸有人表態，新北市議員林國春已表態參選新北市長。國民黨立委洪孟楷今日表示，任何人為新北打拚都是好事，這會期有很多法案與縣市有關，好好立法監督政府，讓台灣走在正確道路。

林國春宣布投入國民黨新北市長初選，自己正積極布局，也已向新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫表達意願。他說，侯友宜是鼓勵他拚下去、繼續衝。

洪孟楷今日說，距離2026年選舉還有一段時間，他身為新北市的立委，任何人能為新北市來付出努力、打拚都是好事。他現在做事也是一樣，兢兢業業，每天都要為新北市努力。

洪孟楷指出，這個會期有非常多重大的議題、法案都跟縣市有相關，包括財務收支劃分法，包括打詐專法，讓縣市政府警政單位更有權阻嚇詐騙，這些都是他所關心的議題。現在就是好好立法，好好監督政府，讓台灣走在正確道路上往前發展。

國民黨 洪孟楷

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