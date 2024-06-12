不只「是方電訊」 中華電信子公司綠營人馬盤踞

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目公開稱，可透過電信資料分析青鳥行動的群眾年齡，引發社會譁然。國民黨立委徐巧芯今（12）日踢爆，販賣民眾資料的是中華電信子公司「是方電訊」。是方電訊公司董事長吳彥宏也被起底，曾是新潮流大老、前海基會董事長洪奇昌的助理，讓外界深感中華電信又處處可見新潮流身影。

其實吳彥宏身為新潮流系統進入中華電信子公司的例子，不算少見。前國民黨立委、現任台北市副市長林奕華在2019年就曾整理一份「中華電信子公司政黨關係任用大追蹤」名單，包括春水堂科技娛樂前董事長許志仁、中華資安國際前董事長陳振楠、光世代建設開發前董事長陳光雄、中華投資董事長李瑞倉、總經理丁彥致、神腦國際前董事長賴勁麟、中華黃頁多媒體前董事長張世忠等人，都與民進黨政府關係密切。

其中，曾任金管會主委的李瑞倉為新潮流派系、監察院長陳菊人馬，在陳菊任高雄市長時為高雄市秘書長，民進黨執政後先任金管會主委，下台後轉入中華電信子公司「中華投資」董事長。而雲林縣前縣長蘇治芬子弟兵、雲林縣前副縣長丁彥哲，目前轉為台灣菸酒公司董事長，而丁彥哲的哥哥丁彥致目前則是中華投資公司的總經理。

備受矚目的神腦國際董事長原為新潮流系統、民進黨前立委賴勁麟擔任，而賴勁麟在女兒賴品妤力拚立委連任後請辭雲豹能源等所有子公司董事長後，神腦國際董事長去年由新竹市前議員、行政院前政務顧問鄭宏輝接任，鄭宏輝在新竹被視為民進黨立院黨團總召柯建銘子弟兵、新竹市前市長林智堅同門師兄，但近日捲入性騷擾疑雲，因而請辭神腦董座，接下來由誰來接任董座也格外受關注。