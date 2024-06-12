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爆王義川資料出自中華電子公司 徐巧芯：自民進黨會議流出

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
民進黨政策會執行長王義川「手機訊號分析青鳥運動」說法，引發監控人民、個資外洩爭議，而國民黨立委徐巧芯（圖）稱接獲爆料，王義川的資料出自中華電子公司。圖／聯合報系資料照片
民進黨政策會執行長王義川「手機訊號分析青鳥運動」說法，引發監控人民、個資外洩爭議，而國民黨立委徐巧芯（圖）稱接獲爆料，王義川的資料出自中華電子公司。圖／聯合報系資料照片

民進黨政策會執行長王義川「手機訊號分析青鳥運動」說法，引發監控人民、個資外洩爭議。國民黨立委徐巧芯稱接獲爆料，指5月27日民進黨的黨政主管會議，會中由新媒體中心主任詹賀舜報告「是方電訊」進行的交叉比對報告。聽取報告者，包括黨代秘書長、2位副秘書長與王義川。當天下午，王義川就在電視上大談，以手機訊號分析青鳥運動成員的組成背景。

立院外交國防委員會今（12）日邀請國安局、NCC、中華電信等單位，報告「國家如何運用民間通信設施蒐羅國安資訊」。

徐巧芯在質詢時指，是方電訊是中華電信的子公司，經營業務包括IDC（網路資料中心），且是中華電信唯一擁有IDC的子公司。從監察院的政治獻金網站可看到，該公司在民國105、109年的總統大選，都曾承包蔡英文陣營的輿情分析與監測。同時，是方本身的網站上也列出，中國大陸各大電信業者，也是他們的合作客戶。徐巧芯質疑，是方可能成為國安資訊破口，也可能是王義川的資料來源。

徐巧芯指出，依據媒體報導，是方董事長吳彥宏是賴清德總統的親信，從其資歷來看，他一直追隨新潮流的政治人物。是方不只是中華電信投資的子公司，機房落成時，當時的總統蔡英文還親自前往剪綵。她質疑，中華電信的子公司可以販售個資嗎？中華電信副總經理林文智說，是方是獨立運作的公司，其運作需要依法規，「不應該取得這些資料」。

徐巧芯追問，是方與中華電信業務合作的項目為何？林文智回答是資料中心，但他否認中華電信將客戶資料儲放在是方機房。徐巧芯質疑，是方的公開業務是IDC機房，但為何但為何選舉期間，會有這種幫候選人監控分析輿情的業務？中華電信是否有去查，是方是否撈個資？林文智說，「會去做了解」。

徐巧芯也問國安局長蔡明彥，是方和大陸香港也合作，請問會不會有資安國安問題？蔡明彥回答，如果外流當然要依法辦理，但重點是有沒有違法。

徐巧芯又問法務部政次黃世杰，能否要求保全相關證據？黃世杰回答，是要以被害人提出告訴，相關檢察單位會做處理。徐巧芯說：「我們所有人都等於是被害者。」

立委徐巧芯質疑，5月27日民進黨的黨政主管會議，會中由新媒體中心主任詹賀舜報告，由「是方電訊」進行的交叉比對報告。聽取報告者，包括黨代秘書長、兩位副秘書長與王義川。當天下午，王義川就在電視上宣稱，以手機訊號分析青鳥運動成員的組成背景。圖/立委徐巧芯辦公室提供
立委徐巧芯質疑，5月27日民進黨的黨政主管會議，會中由新媒體中心主任詹賀舜報告，由「是方電訊」進行的交叉比對報告。聽取報告者，包括黨代秘書長、兩位副秘書長與王義川。當天下午，王義川就在電視上宣稱，以手機訊號分析青鳥運動成員的組成背景。圖/立委徐巧芯辦公室提供

個資 國安局 徐巧芯 民進黨 王義川 監控 電信業

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