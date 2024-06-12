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曝新北市長人選「還有沒表態的」 侯友宜：很多表現亮眼
2026新北市長選戰的國民黨人選備受關注，藍營新北市議員林國春昨（11）日證實將投入初選。新北市長侯友宜今表示，國民黨人才濟濟，不管林國春、台北市副市長李四川、新北副市長劉和然或立委洪孟楷都是一時之選，還有其他沒表態的，也有很多是表現亮眼的。
侯友宜今早赴新北市議會備詢，受訪時表示，他歡迎任何人來新北為新北多做點事，尤其國民黨人才濟濟，點名林國春、李四川、劉和然、洪孟楷都是一時之選，還有其他沒表態的，也有很多表現亮眼的，歡迎國民黨各人才都能為新北多做事，國民黨在整個選舉過程，有一定的程序跟制度，歡迎任何人。
民眾黨立委黃國昌昨被爆問藍營可否比民調一事，侯友宜說，其實國民黨人才不但很多，選舉過程中，也有一定程序、一定規矩，所以就按國民黨內部規定來做。
現場媒體追問劉和然本月將代表新北去巴西，是否代表侯去？侯友宜表示，新北是404萬人口的大都市，面對城市國際外交，從以前到現在努力推動，尤其跟SDGs相關議題能可跟國際接軌，「我們都會派代表，跟國際這些友善城市來認識我們新北市」，讓新北更國際化，也能結交更多友好城市，大家一起為地球多做事。
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