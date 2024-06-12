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中正紀念堂撤除儀隊？蔣萬安：應廣納各界意見聲音

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席第一殯儀館拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席第一殯儀館拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會。記者林麗玉／攝影

對於有民進黨立委昨（11）日院會質詢時，提到中正紀念堂轉型正義是否撤除儀隊，台北市長蔣萬安今天表示，中正紀念堂內相關的規畫是屬於中央政府的權責，市府都尊重，但市府也希望任何決策，都應該要廣納各界的意見跟聲音。

民進黨立委邱志偉昨天質詢行政院長卓榮泰，認為中正紀念堂轉型正義是否可能撤除儀隊，卓表示，儀隊在忠烈祠表演，是代表對壯烈犧牲官兵的尊敬，那大家都沒有特別意見，若用忠烈祠的標準來看，確有改進之處；國防部長顧立雄表示，「儀隊可到自由廣場來操演」，跟文化部協調中。

蔣萬安今天上午出席第一殯儀館拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，對於中正紀念堂是否撤除儀隊，蔣萬安說，希望中央任何決策，都應該要廣納各界的意見跟聲音。

中正紀念堂 蔣萬安 轉型正義

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