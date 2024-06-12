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劉世芳曝新住民專法已送政院 無專責單位僅提升協調會報層級

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院內政委員會今排定審查「新住民基本法」，內政部長劉世芳透露，院版草案已送交行政院，會拜託行政院加速審查。記者黃婉婷／攝影
立法院內政委員會今排定審查「新住民基本法」，內政部長劉世芳透露，院版草案已送交行政院，會拜託行政院加速審查。記者黃婉婷／攝影

近年政府力推新南向政策，立法院內政委員會今（12）日排定審查「新住民基本法」，目前共7項版本，獨缺行政院版。內政部長劉世芳透露，院版草案已送交行政院，會拜託行政院加速審查，但本周來不及，盼朝野立委能待院版草案送來後，再併案審查。

立法院內政委員會4月29日曾審查「新住民基本法」草案，但就法案名稱、保障對象、是否設新住民委員會等，朝野立委都沒有共識。當時內政委員會召委高金素梅表示，待520後行政院提出草案再進行審查。

內政委員會今續審該草案，作為新任內政部長，劉世芳會前受訪時說，她認為新住民對台灣少子化或社會文化，都有正面影響，當前新住民人口約為60萬人，行政院應提出新住民專法，內政部現已完成法律條文送到行政院。

劉世芳呼籲，不分朝野立委都非常關心新住民，目前共8、9個版本，期盼能待行政院版送進來後再一併審查，內政部會盡快綜合眾人意見，未來新住民在台灣，無論是在居留、規畫、補助、福利或其他作業，會更有保障。

劉世芳報告時透露，院版草案名稱訂為「新住民權益保障法」，意即新住民合法到台灣來，變成中華民國國民之前，在台灣注重人權和社會福利的情況下，希望透過專法來保障這個族群。

針對朝野盼行政院設置專責單位處理新住民事務，劉世芳表示，現行行政院有新住民事務協調會報，未來會以專人、專款方式，統整各部會相關政策，譬如將新住民發展基金轉型、建立國家級通譯制度，及放寬新住民學歷採認等等。內政部報告也補充，未來將朝向提升協調會報層級及功能推動。

劉世芳重申，目前各委員版本和院版條文有些需要調整的空間，盼未來審查時能以院版為基礎，並與朝野版本一同逐條審查，內政部會尊重最終審查結果；至於是否能趕在本會期送到立法院，劉世芳允諾，會拜託行政院政委加速審查，但本周來不及。

劉世芳 新住民 行政院

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