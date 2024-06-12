捍衛考監 張亞中：功能不彰、用人不當但不該廢

針對監察院存廢，國民黨立法院黨團內部有不同意見。孫文學校總校長張亞中今（12）日表示，監察院效能不彰，但不要因噎廢食，可以去思考如何強化、壯大監察院的功能，例如將法務部廉政署或政風室這樣的單位交到監察院；另針對監察院長與監察委員產生的方式，以政黨協商方式尋求共識。

張亞中今上午接受黃暐瀚撞新聞廣播專訪時指出，中華文化裡面非常強調大有為的政府，西方則強調小政府、大社會，這是兩個文化的不同；孫中山在一百多年前就看到，他擔心立法院跟行政院之間相互的串連、溝通，所以提出要有一個獨立的監察院概念。

張亞中指出，全世界許多西方國家，大概有196個獨立的監察機構單位，很多的國家都已經把監察從立法院已經拿出來了，因為太多的立法委員不被信任。如果有一個超然或者政治力量很強的單位能夠監督行政、立法甚至司法單位，對老百姓不是很好嗎？

張亞中說，現在問題在於，監察機關是否有效的運作？是不是只打蒼蠅不打老虎，或者被政治人物完全掌控？監察院做得不好，可以有2個選擇，一是廢掉，二是讓它有發揮更好的監督的功能。

張亞中說，過去他曾提出建議，可不可以在監察院的規則裡明確提到，總統提名監察院長的時候，必須限定是非執政黨的立委；其次，監察委員的人數，反對黨必須占多數。如果考慮到行政立法與監察是屬於對立面，監察委員的設計就應由在野黨去主控監察院。

張亞中表示考監兩院現在的確功能不彰、用人不當，但是大家面對的應該是如何加強用人的合理性跟正當性，而不是把這個單位給廢掉。