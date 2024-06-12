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【專家之眼】國會改革街頭宣講 人民該知道的事

聯合報／ 楊穎超／銘傳大學副教授
立法院國會改革法案引發爭議，公民團體上月在青島東路集結抗議，高呼並高舉「沒有討論不是民主」、「國會亂權」等標語。本報資料照
立法院國會改革法案引發爭議，公民團體上月在青島東路集結抗議，高呼並高舉「沒有討論不是民主」、「國會亂權」等標語。本報資料照

當家的民進黨國會改革法案抗爭中癱瘓議事、發動民眾包圍國會，待法案通過後，又由行政院提覆議，並發動綠委下鄉宣講，為下階段動員群眾做準備。在民調顯示支持國會改革屬於多數前提下，綠營如此掀動政潮，是對反對黨，更是對公民政治常識與教育素質發動的考驗，值得深思。

目前三黨動向，是民進黨先作街頭行動宣講表示，只是相當匆促，民進黨副秘書長指出，本週才會全套搬出來向外界說明；國民黨則不甘示弱，組發會主委隨後宣布在月中開始，將在全台22縣市各至少辦一場中型座談會宣講；民眾黨主席柯文哲僅說，「與其通過後再來大家宣講，不如一開始在立法院就好好辯論」。對於活動性質、政治意義與後果，已有人提到宣講是為罷免案熱身等，但除此之外，還是有以下分析可以參考：

首先，這是一場政黨財力較量大戰。因為街頭宣講，選地點、搭舞台、配音響、請名嘴、找人聽、發走路工等，在在需要錢。且看三黨目前發言態度，可知誰財大氣粗。綠營當然是最有錢的。因此計畫後補，先喊再說；黨秘書長最初就宣稱將在街頭宣講，如果按此操作，為了不讓畫面難看，就要動員不少人，這將是三黨裡最花錢的規格。

而藍營雖然輸人不輸陣，很快喊話跟上，但看發言細節，未來恐怕雷大雨小。原因可注意該黨組發會主委所說，他們要辦的是約數百人規模的座談會，那應該在室內辦就可以了，人不必動員太多，相對省錢。

至於白營，則只能發動網路空戰，街頭巷戰是無法介入的了。除了柯主席的說法外，國會改革案的鋒頭人物、該黨立院黨團總召黃國昌也只表示了他當時連三天開直播，闡述條文和立法院發生的事情，民進黨繼續下鄉只是在散播假消息，對台灣民主絕對不是好事云云。

其次，綠營發動宣講，除為選舉練兵、測罷免風向外，也有在構築未來大法官釋憲的民意基礎意味。關於民主自由，台人常掛嘴上的說法是「中華民國是個自由民主國家」，但兩者其實是有悖論的：民主是多數決，最常表現此原則的政治機構是立法院，而在民主制下，多數怎麼表決都贏，不會有權利受損疑慮，唯有少數才會擔心自由權利被剝奪，為了保護少數，政府因此逐漸演化出大法官釋憲的憲法法庭來彰顯此原則。

當然大法官不可能輕易跟多數民意，或代表多數民意的機關對抗，所以產生出諸如政治問題不審查等各式原則。之前在民進黨完全執政、提名足夠大法官後，似乎已經沒那麼在意相關考慮，最近才會有大法官準備支持廢死傳言。但此情況終究不是常事。等改革法案覆議可能的失敗後，必會送到憲法法庭釋憲，綠營此時先吹起上街風潮，為大法官違憲判決增加民意底氣。

第三、宣講效果恐怕不大，只是鞏固基本盤、增加社會分歧裂痕。因為從論理來說，綠營在野時，大多提過相關國會改革法案，現在反對，只是因為執政，換了位子換了腦袋，其反對不具正當性；而藍營如果真只是辦在室內中型規模，亦屬同溫層內抱團取暖；最吃虧的是民眾黨，即便明星立委黃國昌可以繼續開直播強者恆強，但如果其他人沒跟上，雙拳恐怕難敵四手。

該分別提醒三黨的是：一、所謂當家不鬧事，綠營難忘過去八年完全執政的順風順水，一再想佔制度便宜，甚至超越制度，除了人民眼睛是雪亮的外，也在考驗政治菁英對當前制度正當性的共識程度，這牽涉到對外團結問題，不要到經歷考驗的關鍵時刻，才發現贏了選舉，輸了國家。

二、藍營經費拮据，難得要辦宣講活動，這對期待領導層硬起來的藍營支持者而言，應該有鞏固領導中心的效果；而國會改革法案，無論是在委員會還是院會，都是由藍綠委員當主席進行議事攻防，理論上，藍營應該可以趁此機會，把第一線實際情況訴諸民眾，不讓他黨收割改革光環，但如果僅止於室內座談，效益恐怕不高。或許考慮在都會區加上由複數選區選出、習於爭取基本盤的市議員參與協辦，應會有較佳之吸引媒體效果。

三、白營目前只有少數政治明星有媒體光環，也有點奇怪的是，部分委員雖然辯才無礙，現在卻似乎保持距離，這對輿論戰來說並非好事。如何開誠布公、乃至於以戰養戰，再培養幾個口才便結的明星，考驗主事者的智慧。

最後要談到人民，此事應為對我國政治常識及教育素質的重大考驗。從政治常識來說，掌握行政權力者，才最可能是民主威脅。因為執政者擁有最多資源，也具備控制暴力機器的能力，何況我憲法被修的面目全非，行政機關幾乎贏者全拿、掌握四院人事，執政黨只要用體制內手段就可以解決的事，卻硬要同時動員人民上街，外界應該要想想執政黨項莊舞劍，意欲為何。

至於在教育素質方面，想了解相關事實，人民只要在立法院的法案查詢平台，輸入「立法院職權行使法」，並在屆別選擇「第11屆」，就可以找到相關會議紀錄。不用他人帶風向，自己就可以瞭解為什麼法案會以如此形式通過；而爬梳正反立場說法，也能釐清是誰在欺瞞人民。然而，在人人皆能念大學的現在，卻仍有不少人被政客呼之即來。這個現象，應該是對大學教育裡，所謂訓練獨立思考能力的無聲嘲諷吧！

國會改革 國民黨 大法官 柯文哲 民眾黨 民進黨 釋憲 黃國昌

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